Extienden contingencia miércoles 4 de mayo 2022

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó a las 15:00 horas de este miércoles 4 de mayo 2022 que la Contingencia Ambiental se mantiene en el Valle de México.

Información del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, indica que el sistema de alta presión se mantiene posicionado en el centro del país, continua ocasionando estabilidad atmosférica sobre el Valle de México, escasa ventilación, bajo transporte de humedad, radiación solar intensa, así como temperaturas elevadas. Esta condición meteorológica promueve la formación y acumulación del ozono, generando mala calidad del aire.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis estará atenta a la calidad del aire y a la evolución de estas condiciones meteorológicas prevalecientes en la ZMVM e informará en un boletín que se emitirá el día de hoy a las 20:00 horas o antes, en caso de que las condiciones cambien.

Lee también: Con antecedentes, el agresor que lanzó tabique a joven

¿Qué vehículos no podrán circular?

La CAMe informó que, de persistir la contingencia, los vehículos que no podrán circular el jueves 5 de mayo serán:

- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 , así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras

- Los vehículos de uso particular o placa foránea con holograma de verificación “0 y 00”, engomado verde, terminación de placa 1 y 2.



cg