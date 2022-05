Exoneran a Zayas del caso New’s Divine

Guillermo Zayas, exfuncionario involucrado en el caso de la discoteca New’s Divine, fue exonerado luego de que un juez del Tribunal de Justicia local (TSJ CDMX) notificara a las familias de las víctimas que la acción penal en su contra prescribió. Se le imputaban los delitos de homicidio y lesiones culposas.

Los padres de los jóvenes que en ese evento perdieron la vida exigen justicia, pues el ahora exculpado nunca fue procesado ni detenido por la tragedia.

Consta en el expediente del caso que durante 2008, Zayas era jefe del programa de Mando Único Policial (Unipol) en Gustavo A. Madero donde ocurrieron los hechos. El 20 de junio de ese mismo año, Zayas fue el encargado de organizar el operativo en el New’s Divine, el cual dejó un saldo de nueve jóvenes y tres policías fallecidos.

Aseguraron que nunca fue citado a declarar ni detenido, pues durante las investigaciones se logró amparar y hasta ahora, a decir del juzgador, queda libre de cualquier imputación.

Ante esta situación, los deudos mostraron su inconformidad, pues dicen que a más de 10 años de la tragedia, no han recibido justicia.

“Es increíble lo que sucedió. Él fue uno de los responsables directos, ordenó el operativo, coordinó ese trabajo fallido y él mató a nuestros hijos, pero como siempre sucede, fue de los protegidos y privilegiados que evadió la justicia mexicana.

“Nosotros no vamos a quedarnos con los brazos cruzados, mientras que hay madres que a la fecha no superan el perder a su hijo, hay funcionarios como él que nunca pisó la cárcel, siempre evadió su responsabilidad y la justicia, como ya es una costumbre en la Ciudad, nunca llega a los más jodidos”, comentó Maricela, madre de una de las víctimas, y quien dijo que esperan justicia pues el memorial y un detenido no es suficiente.

Consta en la investigación que hasta el momento la única persona señalada como responsable y en prisión por la tragedia es Alfredo Maya Ortiz, exadministrador de la discoteca, quien cumple una condena de 24 años y nueve meses de prisión por corrupción de menores.

Respecto al caso, en 2010 se dio a conocer el primer bloque de sentencias del caso New’s Divine por las que el médico legista Francisco Javier Casiano Guerrero recibió pena de nueve años de prisión por abuso de autoridad y fue inhabilitado 19 años.

En ese mismo año fue sentenciado el exdirector jurídico y de gobierno de la GAM, Ángel Nava, con cinco años de cárcel e inhabilitación por seis años.