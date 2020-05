Exigen informes de pacientes internados en clínicas Covid-19

Toluca, Méx.— Familiares de pacientes internados desde hace tres o cinco días en los hospitales Adolfo López Mateos y Nicolás San Juan, donde se atienden casos positivos de SARS-CoV-2 (coronavirus), aseguran que no han recibido informes y con desesperación piden a las autoridades que el personal médico les diga algo sobre el estado de salud de sus esposos, hijos o hermanos.

Uno de los casos es el de María, quien está a la espera de reportes sobre su hermano, quien ingresó al López Mateos desde el jueves pasado y hasta ayer no tenía información precisa de si tenía Covid-19 o no.

Dijo que, junto a su cuñada, espera noticias, pues el viernes, cerca de las 12:00 horas, recibieron una llamada al celular pidiéndoles un tanque de oxígeno y notificando que su familiar tendría prealta: “Desde ese momento no nos han dicho más. Nos tratamos de acercar, pero no podemos violar el cerco de seguridad”.

Juventino Cárdenas llegó desde hace cuatro días al Hospital Nicolás San Juan. Vive en Lerma y su esposa se enfermó, por lo que le recomendaron internarla en esta unidad, pero no se ha podido acercar a la entrada porque la Policía Municipal impide que ingresen las personas y los médicos no le informan sobre la evolución de su paciente.

“Ella tuvo problemas respiratorios, la traje para que le dieran atención y no supe nada más. He dormido en la banqueta desde que llegamos. Entre varios familiares estamos aquí esperando, nos ayudamos. Unos me prestaron cobijas, otros me regalaron alimento. Ya no sé qué hacer para saber sobre mi esposa, estoy muy preocupado”, lamentó.

Estos testimonios se suman a lo ocurrido el viernes por la noche en el Hospital de Las Américas, en Ecatepec, que es estatal, y donde un grupo de personas irrumpieron en el lugar porque aseguraban que no tenían informes de su familiar, el cual se enteraron que había fallecido.

El gobierno detalló que no considera reforzar la vigilancia de las clínicas, pues desde hace más de un mes están coordinados con la Guardia Nacional y la policía estatal para resguardarlas; apelan a la comprensión de la gente para que regrese a casa y se mantenga segura.

Zona difícil

La zona de hospitales Covid-19 en Toluca luce completamente diferente al panorama cotidiano. En la zona norte, donde se localizan las clínicas del IMSS, ISSEMyM y los dos del ISEM, ya no está cercada por el comercio ambulante; ahora hay casas de campaña en la acera frente a los juzgados federales y vehículos donde pernoctan los familiares, aunque no todos los casos son por el virus.

En el Nicolás San Juan y la mayoría alrededor del López Mateos llegaron por neumonía, fiebre de 36 grados o insuficiencia respiratoria.

En esta región el gobierno municipal destacó, de forma permanente, a policías municipales y patrullas que resguardan las 24 horas tanto la vía pública como los accesos principales a las clínicas, que además se encuentran acordonadas con cintas para impedir las aglomeraciones. Esto, coincidieron los familiares, les dificulta acercarse a los vigilantes para solicitar ingresar, pedir informes o entrar al baño.

“A mí lo que me da mucho miedo es que no salga nadie y los que se asoman parecen no vernos. Temo por mi hijo, lo ingresé hace cuatro días y nadie me ha llamado”, dijo María de los Remedios.

En el Estado de México hay 30 hospitales Covid, se reportan como saturados el de Las Américas, en Ecatepec; el López Mateos, de Toluca; el Bicentenario del ISSSTE, en Tultitlán, y las clínicas 72 y 58 del IMSS en Tlalnepantla y el 76 del IMSS en Ecatepec.