Exdiputada del PVEM quiere gobernar Tláhuac

Si en los últimos días han visto muy envalentonada a la exdiputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Teresa Ramos Arreola, incluso arremetiendo en contra de los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la CDMX, es porque cuenta, nos dicen, con el apoyo y respaldo del diputado morenista Rigoberto Salgado. Pudiera parecer menor el apoyo, pero toma relevancia cuando doña Tere busca ser la próxima alcaldesa de Tláhuac y don Rigoberto tiene el control político y electoral de la demarcación, además de que la caballada de Morena está muy flaca en esa alcaldía. Nos dicen que aún el partido tiene la última palabra, por lo que la legisladora no debería entusiasmarse mucho.

Los otros diputados no afiliados a Morena

En la bancada de Morena del Congreso de la Ciudad los golpes bajos están con todo. Hace unos días dimos a conocer los nombres de los diputados que no están afiliados a ese partido y que pertenecen al grupo que encabeza José Luis Rodríguez. Ahora nos comentan que en el equipo de Valentina Batres y Martha Ávila también hay legisladores que no están en las filas de ese instituto político. Nos comentan que se trata de la expanista Paula Soto, quien no ha tenido una buena relación con sus compañeros, y los experredistas Alberto Martínez Urincho, así como Carlos Hernández Mirón, quien está haciendo de todo para ir por la candidatura a la alcaldía Tlalpan.

¿El edil que candidatea a su esposa?

El que está llamando mucho la atención es el alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar (PAN), quien a través de su cuenta de Twitter está promocionando a su esposa Romina Contreras. Nada tendría de malo hablar bien de su cónyuge; sin embargo, lo que alerta es que el nombre de su esposa también aparece en las encuestas a la población sobre quién quisieran que fuera la próxima candidata del blanquiazul al ayuntamiento. ¿Y quién cree que gana?, exacto, le atinó: la señora Romina, y por un amplio margen. En fin, las cosas podrían subir de tono y no hay que despegarse de la cuenta del alcalde, no sea que vaya a dar una sorpresita.