Edomex alista igualdad de género en el aula

Toluca, Méx.- Este lunes inicia el ciclo escolar 2022-2023 y con él arranca, desde el ámbito educativo, una estrategia para erradicar la violencia de género, establecer la igualdad entre hombres y mujeres desde la niñez y sentar las bases hacia una cultura de paz con la Estrategia Curricular en Igualdad de Género.

En el Estado de México, 3.5 millones de alumnos recibirán una clase de una hora y media a la semana donde reconocerán el contexto de violencia e inequidad en que se desarrolla la mujer en todos los ámbitos y corregirla, para construir una cultura de paz.

"¿Crees que niñas y niños pueden jugar o estudiar y trabajar en lo mismo? ", esas fueron las preguntas que hizo EL UNIVERSAL a un niño y una niña de primer grado de primaria en una escuela pública y la respuesta de ambos fue "No", al preguntarles por qué, no supieron explicarlo, pero coincidieron en que eso les han dicho en casa. Para el Secretario de Educación estatal, Gerardo Monroy, construir esta estrategia es un esfuerzo que inició desde Enrique Peña como presidente de México pero se logró materializar hasta el presente ciclo escolar solo en la entidad mexiquense.



"Es una estrategia única en el país y Latinoamérica, encaminada a eliminar la desigualdad entre niñas y niños, es un trayecto formativo gradual y secuenciado desde preescolar hasta media superior", apuntó.

Para su implementación, Monroy indicó que de mayo a septiembre del 2021 fueron capacitados más de 177 mil docentes de escuelas públicas y privadas en igualdad, con el material didáctico que puede consultarse en la página del gobierno estatal y el de los niños que se entregará este lunes, con el arranque del ciclo escolar.

El Estado de México es la entidad más poblada y la que concentra la mayor cifra de feminicidios en el país -80 en lo que va del 2022-, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Para el director de la escuela de educación básica, Vasco de Quiroga, David García Espinosa, esta estrategia es "urgente" para el desarrollo de niñas y niños, pero también una evolución para los docentes, pues aún hay quien no saben que decir en el aula "niños saquen la tarea, es invisibilizar a las niñas, dar por hecho que no existen, que no aportan, que no son igual de valiosas" y esa, consideró, es quizá una de las primeras carencias por resolver en la instrucción académica.

De acuerdo con el material educativo que elaboró la Secretaría de Educación junto con la Unesco, el contexto de violencia contra las mujeres es el origen de la estrategia, que incluye en su índice desde identificar la diferencia entre sexo y género, hasta los derechos humanos, los tipos de violencia, asimismo las conductas en su contexto familiar, social y que si bien su evaluación no tendrá impacto en la boleta, considera alternativas para identificar el avance en el alumno o alumna para continuar con el aprendizaje hasta la edad adolescente, precisó Gerardo Monroy.

El material didáctico en que se basarán docentes y 3.5 millones de alumnos expone, en el prólogo, que en el Estado de México, la violencia contra las mujeres registró su máximo histórico en 2021, con un total de 151 casos de feminicidios; y, de enero a junio de 2022, se reportaron 78 casos (SESNSP, 2022).

Así también, señala que las brechas de género en la entidad se ejemplifican en aspectos como los cargos públicos. Por ejemplo, para el periodo 2022-2024, 38% de las presidencias municipales son ocupadas por mujeres (48 alcaldesas) (Gobierno del Estado de México, 2020).

Agrega que de acuerdo con los datos del Atlas de Género del Estado de México, en 2018, se contabilizaron 47 mil 921 embarazos de niñas y adolescentes de 10 a 19 años (Gobierno del Estado de México, 2020).



Para docentes, alumnos y padres, es urgente hablar de igualdad

La igualdad de género y ofrecer las mismas oportunidades a niños y niñas, hombres y mujeres, no es una práctica común, al menos en la escuela Vasco de Quiroga, el director David García dijo que ha tenido casos donde las niñas deben abandonar los estudios porque sus padres consideran que ellas deben prepararse para el matrimonio, para atender a un hombre o es una pérdida de tiempo mandar a una niña a la escuela, porque no tiene la misma capacidad que un niño.

Reconoció que desde la formación del docente o maestra como personas hay carencias, desconocimiento sobre la igualdad, conductas arraigadas en su contexto de vida que los hacen discriminar o fomentar la desigualdad sin siquiera saberlo.

En el aula, dijo, hay expresiones de la desigualdad en que se desarrollan ambos géneros, como el apoyo incondicional al varón pero no a la niña. "Lo que pretende esta materia es que identifiquemos la inequidad, la violencia ejercida en su contra desde la verbal hasta la física, hemos visto con el violentómetro las diferentes fases, aprendimos con esa herramienta que hemos normalizado conductas que deben erradicarse y ahora con esta estrategia podemos incidir para que no solo el niño o niña, sino el padre y la madre participen del conocimiento, identifiquen que en casa hay disparidad, violencia, no se respetan los derechos de todos por igual y podrán reflexionar para que se construya una verdadera cultura de la paz", enfatizó.

Madres entrevistadas consideraron que servirá la estrategia, porque ahora lo dirá una autoridad para su comunidad y se trata del maestro o el director de la escuela. "A veces en nuestra familia ha sido así siempre. Pero si lleva de tarea el niño que debe respetar a su mamá, a su hermana, ver qué no solo la niña es para la cocina y el niño para el arreglo mecánico del automóvil, es una forma de que el papá respete esa nueva forma de convivir, aunque sí es difícil que un hombre violento cambie", comentó Aida, una de las mamás en la escuela de Capultitlán.

El material didáctico para todos y todas

El material didáctico que elaboró la Secretaría de Educación precisa que se han determinado aprendizajes para la vida por nivel educativo y no por grado, dado que lo que se pretende lograr es una transformación de conductas y valores que se traduzca en sociedades más igualitarias; ello supone, necesariamente, ir avanzando de manera progresiva, hasta alcanzar una consolidación o un avance suficiente para que dicho aprendizaje permanezca y evolucione a lo largo de la vida de quienes hoy cursan la educación básica y media superior .

Enfatiza que favorecer la igualdad y la prevención de la violencia de género, requiere fortalecer el vínculo y corresponsabilidad con las familias, lo que reconoce como "un reto", particularmente en núcleos familiares en los que las personas adultas responsables de menores y adolescentes trabajan a tiempo completo, en aquellos donde la violencia intrafamiliar restringe las oportunidades de diálogo.

Destaca que la comunicación y colaboración entre las familias y las escuelas es necesario y para la evaluación se proponen categorías de observación de los aprendizajes: Insuficiente, cuando el alumno o alumna continúa justificando su actuar, las posturas que conllevan a la discriminación de género y, en general, de las personas diferentes; o bien, es indiferente a la problemática de género que observa, incluso provoca daño injustificado con base en prejuicios de género.

En proceso cuando hace la tarea asignada, no obstante, requiere apoyo para identificar el cambio necesario en acciones concretas.

