Este viernes sigue la Fase I de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México

Este viernes continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México con el fin de proteger la salud de la población ante la exposición a niveles altos de contaminación, informó este viernes la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

“Para el día de hoy, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México indica que el sistema de alta presión aún persiste en el centro del país, generando estabilidad atmosférica, cielo despejado a medio nublado y viento ligero.

“Esta combinación de factores, junto con la intensa radiación solar, seguirán favoreciendo la formación y acumulación del ozono la mayor parte del día, por lo que se mantendrán altas las concentraciones del contaminate que provocarán calidad del aire de Mala a Muy Mala”, indicó la CAMe en un comunicado.

Llamó a la población a mantenerse informada sobre la calidad del aire y evitar hacer ejercicio en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas.

A las 15:00 horas se volverá a informar sobre la calidad del aire.

Autos que no circulan este viernes 6 de mayo por contaminación atmosférica

Se recuerda que este viernes 6 de mayo, deberán suspender su circulación en horario de las 05:00 a las 22:00 horas:

- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

- Los vehículos de uso particular con matrícula foránea que no porten holograma de verificación vehicular, serán considerados como holograma Dos.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

- Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 06:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o Estado de México.

- Los taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

***Con información de Laura Arana.

