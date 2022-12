Estas son las recomendaciones de la SSC para prevenir estafas por montaviajes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana alerta a algunos incautos en no caer en las trampas y estafas de los llamados "montaviajes" al tiempo que emite una serie de recomendaciones, pues en estas fechas abundan este tipo de empresas y las denuncias, crecen.

La dependencia detalló que identificaron la operación de los denominados “montaviajes”, cuyo modo de operar consiste en presentar grandes ofertas en paquetes de viaje o servicios separados como boletos de avión o reservas de hoteles, luego solicitar el pago parcial o total de lo contratado y después las supuestas agencias o vendedores desaparecen.

La Policía Cibernética de la SSC prevé que con la época de vacaciones el número de reportes relacionados con los “montaviajes” aumente, por lo que emite las siguientes recomendaciones:

• Evitar el ingreso a sitios web mediante enlaces o anuncios que lleguen de correos electrónicos sospechosos, de remitentes desconocidos o publicidad en redes sociales.

• No pagar comisiones por adelantado.

• Comprobar que la agencia de viajes esté registrada ante la Secretaría de Turismo y cuente con oficinas reales.

• Revisar sus referencias en la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

• Verificar características de las páginas web para identificar su veracidad, revisar los colores, tipografías y errores ortográficos que se observan en la página.

• No llenar formularios con información personal, sobre todo de mensajes que no provengan de cuentas de correo oficiales.

• Desconfiar de ofertas atractivas o por debajo de su precio.

