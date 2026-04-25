La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este sábado 25 de abril se tiene prevista una marcha de la Fundación Víctor Palma a las 11 horas que partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo. Se trata del movimiento "¡Unidos por la justicia, la verdad y la libertad!", para exigir a las fiscalías de la Ciudad y del Estado de México un alto a la fabricación de carpetas, a la tortura y a los encarcelamientos injustos, así como para que se construya un sistema de justicia verdadero en México.

La organización Pasos por la Vida marchará del Monumento a la Revolución a un punto por definir, a las 10 horas. Marchan para reafirmar el valor de la vida y promover una cultura de respeto y dignidad, así como en favor de la vida desde su concepción hasta su fin natural.

La Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual se reunirá a las 9 horas en la Utopía Quetzalcóatl. Realizarán el evento "Caravana del Orgullo", para celebrar y visibilizar la diversidad, el amor libre y la exigencia de derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Integrantes de la Guardia Nacional se manifestarán a las 10 horas en el Zócalo capitalino para manifestar su inconformidad ante el presunto retraso en los pagos institucionales, situación que ha generado malestar entre los afectados.

Foto: Facebook

El Consejo del Pueblo Originario de Cuajimalpa se manifestará a las 11 horas en la avenida México 287, colonia, Cuajimalpa. Realizarán la asamblea comunitaria para trazar el plan a seguir respecto a una obra ya que se han recibido numerosas denuncias por parte de la comunidad sobre esta construcción.

La colectiva Hijas de la Cannabis llevará a cabo una colecta de juguetes en la Plaza Tlaxcoaque y frente al Hemiciclo a Juárez, a partir del mediodía.

El grupo Plataforma 420 se reunirá al mediodía en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, y en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en la alcaldía Iztacalco. Realizarán diversas actividades culturales, artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis espacios compartidos en igualdad ante la ley.

El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba se reunirá a las 12 horas en el Museo Casa de la Memoria Indómita. Para llevar a cabo el Foro "¡Va por Cuba!, ¡Cuba no está sola!", cargo del consejero político de la Embajada de Cuba en México.

Foto: Facebook

El Proyecto Sin Feria se manifestará a las 12 horas, en la Plaza de la Concepción, para el evento "¿Arte para qué, para quién? Okupar, resistir y denunciar". para que el arte muestre las problemáticas sociales y políticas que se viven en el país.

El Laboratorio 420 se reunirá a las 14 horas en la Glorieta de los Insurgentes, para realizar la jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, cuyo objetivo es promover el reconocimiento y la difusión de los derechos relacionados con el cannabis, así como reunir apoyo ciudadano mediante un pliego petitorio.

Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se manifestarán a las 15 horas en el campamento de Paseo de la Reforma número 211, para el evento "Porque su memoria sique sosteniendo la dignidad desde las calles", con la finalidad de conmemorar y exigir justicia para los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.

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afcl