Los dueños y operadores de ciclotaxis que ofrecen servicio de transporte público en el primer cuadro de la capital deberán cumplir desde ahora con diversas obligaciones, como la revista vehicular, póliza de seguro, emplacado, tarjeta de circulación y una tarifa fija, entre otras.

Así lo establecen los Lineamientos para la operación del servicio de transporte de pasajeros público en ciclotaxis del Centro Histórico de la Ciudad de México, que publica este lunes en la Gaceta Oficial la Secretaría de Movilidad (Semovi).

El objetivo de dichos lineamientos, indica la Semovi, será establecer las condiciones generales para la operación del referido servicio, a fin de garantizar y fomentar una modalidad de movilidad más eficiente y segura para las personas usuarias.

“Los operadores deberán de respetar lo estipulado en el presente Capítulo y en los Lineamientos de operación; en caso de existir algún incumplimiento, se sujetarán a los procedimientos administrativos correspondientes para la revocación de permiso o, en su defecto, retiro de la unidad”, advierte la publicación.

Entre las obligaciones para los permisionarios, está el contar con una póliza de seguro por daños a terceros vigente; conservar el vehículo en óptimas condiciones; cumplir con el trámite de expedición de permiso, alta de placas y tarjeta de circulación, así como con el registro de operadores para ese servicio; cumplir con el pago de impuestos, derechos, contribuciones para mejoras, aprovechamientos, infracciones y sanciones y tener un patio de resguardo para el vehículo fuera de la vía pública, entre otras.

Servicio de ciclotaxis en Centro Histórico. Foto: Alberto Acosta

En tanto, los operadores estarán obligados a prestar el servicio de forma continua, uniforme, regular y permanente, con amabilidad y respeto; promover el trato preferencial y digno a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad; no circular en carriles centrales de vías primarias; no rebasar la velocidad de operación para estos vehículos definida en máximo 25 km/h; respetar el polígono de operación para ese servicio en el primer cuadro y no subir a más de 3 pasajeros en la unidad, entre otras.

Además, los operadores tienen prohibido estacionar unidades y hacer base en las vías peatonales; las franja peatonal y de fachada; camellones, cruces y banquetas, incluidas las rampas peatonales; acceso a estaciones de transporte público, y paradas de Transporte Público colectivo; emergencia e hidrantes, así como zonas de concentración o delimitadas por protocolos de protección civil; carriles centrales de vialidades primarias y cajones de estacionamiento para personas con discapacidad y áreas de carga y descarga.

Los lineamientos establecen, que los ciclotaxis deberán circular, sobre el Eje 1 Norte, en el carril de extrema derecha respetando el sentido poniente - oriente; sobre avenida Circunvalación, en el carril de extrema derecha respetando el sentido norte - sur; avenida José María Izazaga carril de extrema derecha respetando el sentido oriente - poniente, y sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, en el carril de extrema derecha respetando el sentido sur-norte.

“En caso de cierres viales por eventos masivos o contingencias, los operadores deberán acatar las indicaciones que establezcan las dependencias competentes”, precisa la publicación.

