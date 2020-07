“Está difícil, pero tenemos que salir”, dicen vecinos en Tlalpan

Pese a que el pueblo de San Miguel Topilejo, en Tlalpan, es una de las 20 colonias con más casos positivos Covid-19 en la Ciudad de México, la mayoría de los vecinos cumplen con el uso del cubrebocas, aunque hay espacios donde se registran grandes concentraciones.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se identificó que la gente que sale a las calles lo hace principalmente para comprar. El comercio ambulante es muy amplio y sobre todo hay puestos de alimentos.

“Sabemos que está difícil la situación, pero tenemos que salir a comprar comida y otras cosas en la farmacia, en la tienda, quisiéramos estar en casa todo el día, pero nadie nos ayuda, lo que yo hago es salir, usar mi cubrebocas y regresar rápido, tratar de limpiarme muy bien, pero no sabemos si me enfermé o no, todo se lo dejo a Dios”, comentó Francisca, vecina del lugar.

La gente que debía salir por alguna razón fuera del pueblo y que usaba el transporte público, también utilizó su cubrebocas, al no tener otra opción para movilizarse.

No obstante, algunas personas, comerciantes principalmente, decidieron no llevar la protección, y aunque se les señalaba su falta, hacían caso omiso.

Otros negocios sí acataron las medidas e incluso establecieron otras acciones para evitar contagios. En una taquería, en avenida Cruz Blanca, colocaron plástico para tener una separación con sus clientes.

Cabe destacar que San Miguel Topilejo es el séptimo lugar de las colonias con más contagios, de acuerdo con el gobierno local.