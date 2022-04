“Esta bien ir sobrio para saber cómo y por qué votar”, afirmó Juan Martín Martínez quien está a favor de que el Gobierno de la Ciudad de México haya implementado ley seca en las 16 alcaldías, con motivo de la consulta ciudadana de revocación de mandato de la Presidencia de la República.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Juan aseveró que la medida del gobierno capitalino que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, desde las 18:00 horas de este sábado y que se mantendrá hasta las 23:59 horas de este domingo 10 de abril, fue la correcta.

“La medida es buena para que la gente se encuentre sobria y asista a lo que tiene que hacer. Uno debe estar al tanto de lo que pasa en el país, y de seguir el proceso. Es algo que nos debería interesar a todos”, puntualizó.

Mientras que Fernando Huerta considera que evitar la venta de alcohol abonará a que no haya un consumo excesivo y así evitar confrontaciones por cuestiones partidistas.

“Creo que está bien que no haya venta de alcohol, porque así no habrá peleas entre familiares, que es recurrente. La política pasa como en el fútbol, luego se te sube la sangre a la cabeza y terminas peleando. Mejor que no haya confrontaciones por diferentes ideales”, sostuvo.

La prohibición abarca vinaterías, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, aquellos que se instalen temporalmente y en cualquier otro similar en los que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación, incluyendo el servicio a domicilio en el que se comercialicen u obsequian bebidas alcohólicas para el consumo humano.



