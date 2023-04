“Esperemos que ya muerta nos escuchen”

El dolor, la impotencia y la falta de justicia, otra vez, enlutó a una familia.

A las nueve de la noche del miércoles, familiares de Perla Cristal, la joven que desapareció en la alcaldía Tláhuac el 9 de abril, recibieron la noticia de que su cuerpo había sido encontrado calcinado en un paraje ubicado entre los límites de Guanajuato y Michoacán, por lo que agilizaron todo para tener los restos al día siguiente en una funeraria de Tlalpan.

“¡Malditos, son unos malditos los que le hicieron eso!”, gritaban sus amigas en la funeraria ubicada en la colonia Toriello Guerra, donde poco a poco fueron llegando familiares y amistades con flores blancas.

“Era muy alegre, disfrutaba mucho la vida, no se merecía esto”, decían entre lágrimas, mientras exigían justicia y la detención de los responsables.

El dolor se convirtió en impotencia, en medio de la misa los padres y amigos de la joven decidieron que a manera de protesta se llevaría el féretro a la sede de la fiscalía capitalina, dependencia que a decir de los deudos, falló en las investigaciones, pues tardó en actuar.

“Desde que desapareció, al siguiente día pusimos la denuncia, no nos hicieron caso y no fue hasta que empezamos a salir a las calles que se contactaron con nosotros, hasta ese momento se empezaron a mover, y creemos que para ese tiempo ya estaba muerta, también ellos son responsables, por eso la vamos a llevar, si en vida no le hicieron caso, esperemos que ya muerta se escuche”, comentó Ramiro, uno de los tíos de Perla.

Atravesaron Tlalpan hasta llegar a la colonia Doctores, ahí bajaron el féretro y lo colocaron en las puertas de la fiscalía, donde los esperaban colectivos feministas, quienes exigieron justicia para la joven de 19 años.

Un agente del Ministerio Público salió a atenderlos; los deudos no lo dejaron hablar, le propinaron golpes y le rociaron agua, mientras otros oficiales lo sacaban del tumulto.

El féretro se quedó hasta las 19:00 horas. Los familiares de Perla Cristal fueron atendidos por personal de la fiscalía capitalina, quienes le detallaron los avances de la investigación y dijeron que colaboraran con su homóloga de Guanajuato que lleva la investigación.



