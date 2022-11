“Es difícil nada contracorriente, pero hay resultados”: Mauricio Tabe

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, asegura que durante este primer año de gobierno no les ha fallado a los vecinos, aunque aceptó que ha sido difícil “nadar contracorriente”, pues sufre una persecución política.

En entrevista con EL UNIVERSAL, cuenta que durante estos meses de gobierno se han logrado como nunca resultados en seguridad, además de que se han recuperado espacios públicos, se ha priorizado la atención hacia las mujeres y la alcaldía se ha convertido en la capital de la reactivación económica.

Destaca que se redujeron los delitos 20% y que ahora más de la mitad de la población se siente más segura, pues se ha fomentado la denuncia y el número de policías se han ido incrementado.

“Hoy Miguel Hidalgo es más segura que hace un año y muchísimo más segura que hace tres años. Blindamos Miguel Hidalgo porque duplicamos el presupuesto para la seguridad, triplicamos los policías auxiliares, recuperamos los módulos de seguridad en las colonias para que estén más cerca de la gente y coordinamos operativos con otras alcaldías para blindar nuestras fronteras”, comenta.

Sin embargo, desde sus oficinas y previamente a dar un informe de su primer año de gobierno, el panista relata que lo más complicado de este primer año ha sido recibir “los ataques del gobierno, es difícil nadar contracorriente”.

“Hay una clara persecución política, desde los linchamientos mediáticos hasta el uso de la Contraloría de forma desproporcionada para suspender funcionarios, abrir procedimientos contra servidores públicos que no tienen razón de ser y, obviamente, la persecución política, de boicot y sabotaje en las calles por parte de algunos resentidos que mandan desde el gobierno. Les dolió perder, y al perder lo que están buscando es tratar de boicotear nuestra labor”, expresa.

No obstante, recalca que la gente y los vecinos se dan cuenta que es un ataque del gobierno para tratar de descarrilar los resultados que se están dando. “Los vecinos nos han ayudado mucho a sacar adelante este barco”.

Apunta que no lo distraen los ataques y siguen trabajando. De igual forma, niega una ruptura con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pero lo que entiende, dice, es que hay una línea desde el gobierno federal de ataque a las administraciones de oposición, de bloquear y de poner el pie.

“No pienso atacar, no es mi estilo, no pienso distraerme en pleitos, [pero] no pienso quedarme callado cuando me atacan, no pienso quedarme callado si me inhabilitan funcionarios, no pienso quedarme callado en lo que estoy en desacuerdo y voy a seguir trabajado. Si quieren que le vaya mejor a la Ciudad, el gobierno debería buscar esos espacios para que logremos mejores resultados, yo estoy dispuesto a colaborar siempre para el bien de la Ciudad”, puntualiza.

Apoyo a mujeres

Al hacer un balance de las acciones en 12 meses, Tabe subraya que uno de los ejes de su gobierno ha sido defender a las mujeres para hacer el piso más parejo. Además, afirma, cuando se defiende a las mujeres, también se protege a los niños y se les garantiza un mejor futuro.

Precisa que todos los programas sociales van enfocados a atender a las mujeres para conocer, recompensar su trabajo y hacer el piso más parejo. Durante estos meses se han creado los programas de Jefas de Familia y Manos a la Olla, con el cual se brindan alimentos a un costo de 11 pesos.

Mauricio Tabe comenta que Miguel Hidalgo se convirtió en capital de la reactivación económica, y que es la número uno en la creación de empleos: uno de cada cuatro en la Ciudad se abrió en Miguel Hidalgo, y asegura: “Aquí le tendemos la mano a quien emprende, no le ponemos el pie”. En este año, resalta, han abierto 30 mil negocios.

De igual forma, puntualiza que han iluminado y reverdecido las calles y jardines, pues con esto se fomenta la seguridad y la apropiación del espacio público. Asegura que no quieren hacerlo todo, sino hacer bien lo que tiene más valor para los vecinos.

Admite que le gustaría ser recordado por los vecinos como un servidor público aferrado a hacer bien las cosas. Señala que el próximo año tomará definiciones sobre su futuro político, aunque puntualiza “que no se descarta” para una reelección o incluso para buscar la Jefatura de Gobierno; sin embargo, es franco en aceptar que no ha trabajado para este último objetivo.