Con vómito, diarrea y afecciones neuronales están los perros que fueron envenenados en las inmediaciones de San Cristóbal Huichochitlán, al norte de Toluca.

La condición de siete caninos es grave, mientras que dos cachorras murieron, pese al esfuerzo de 14 médicos veterinarios que intentaron salvar la vida de todos.

De acuerdo con Alfonso Orihuela Vilchis, jefe del Área Médica del Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca, los perros llegaron al borde de la muerte por lo que a varios se les practicó la reanimación cardiopulmonar.

“Hay una evolución lenta pero, afortunadamente, favorable, a excepción de dos cachorritas que desde el inicio llegaron en muy malas condiciones, de hecho durante el procedimiento que se instauró el día viernes presentaron ellas dos paradas cardiorrespiratorias, logramos sacarlas adelante, desafortunadamente en la madrugada del lunes murieron”.

Aunque el viernes ingresaron seis perros tras una denuncia ciudadana, dos más fueron reportados el sábado y este lunes, un canino más llegó con los mismos síntomas de envenenamiento por alguna sustancia de la familia de los organofosforados.

Inmóviles por el dolor, con una vía intravenosa, los perros hoy luchan por su vida.

Aunque los perros rescatados sobrevivan, la probabilidad de que desarrollen secuelas hepáticas y renales de por vida es alta.

Envenamiento masivo práctica común en México

El envenenamiento masivo no resuelve el problema de la situación de perros callejeros, sin embargo, es una práctica común en México que no solo pone en riesgo a los caninos, también a la fauna del lugar, incluso la doméstica, al tiempo que el veneno se filtra al subsuelo contaminando mantos acuíferos.

Pese a que el maltrato y crueldad contra los animales están tipificados en el Código Penal del Estado de México, es una práctica común que, con la pandemia, se ha exacerbado.

“La única forma de que evitemos esta situación que vemos tantos perros en la calle, es esterilizando, no hay otra forma, las matanzas se probaron por años y no funcionan.

"Esterilizar en las formas correctas y masivas, que se hace muy poco en México, aquí estamos superando las 40 mil pero aún así la problemática va a ser de mediano plazo; poderla resolver e invitar a que no reproduzcan, a que no compren, sabiendo cuántos miles hay en la calle, que la gente no compre, que adopte, que esterilice, que los trate y bien y que cambie su relación. Son maravillosos como compañeros de vida, entonces no se merecen estas situaciones”, dijo.

De acuerdo con cifras del Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca, desde el 2020 han recibido siete denuncias de envenenamiento masivo en los que sí han podido rescatar a los perros en situación de calle con vida, sin embargo, es común que los encuentren muertos aunque no se lleva el registro de estos eventos.

lr/rdmd