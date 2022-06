Entregan actas de reconocimiento de identidad de género en Neza

Nezahualcóyotl.- Nació como Nadia Ivonne, pero desde hoy es Daniel Alejandro porque recibió su acta para el reconocimiento de identidad de género.

“Es muy difícil porque el hecho de trabajar en un lugar y que no te reconozcan como es, es demasiado fuerte, yo trabajé en una tienda, yo les decía que me llamaran por mi nombre, realmente al no tener mi acta me seguían llamando como mi nombre de nacimiento y realmente me sentía muy triste, como si no pudiera avanzar en la vida”, contó.

“Es un cambio muy importante para estas generaciones porque realmente el esfuerzo que uno vive es muy grande por el hecho de que te llamen por tu nombre, porque te reconozcan como eres y por muchas cosas más”.

Daniel Alejandro, quien es vecino de Ciudad Neza, consideró que no debería existir discriminación, malos tratos, ataques y señalamientos contra los integrantes de esa comunidad porque todos son seres humanos que merecen vivir la vida a su manera, como cada uno de ellos decida.

“Fue tardado el trámite de identidad de género, no engorroso, porque al al fin y al cabo cuando se hizo el trámite fue instantáneo, pero mientras la licenciada no estaba o si no tenías cita, a dónde iba , quién me informaba, fue lo difícil para mí, pero gracias a videos, a muchas cosas más me pude informar y pude acudir a donde debería”, relató.

Seis meses se tardó en llevar a cabo el trámite, pero por asuntos laborales se extendió más el tiempo en el que debería obtener su nueva identidad oficial.

Entregan actas de reconocimiento de identidad de género

Dentro de las actividades del mes de la diversidad sexual, este martes el Registro Civil del Estado de México entregó seis actas de ratificación para el reconocimiento de identidad de género en Nezahualcóyotl, municipio donde se han realizado de enero a lo que va de este 2022, 25 trámites para ese fin.

En el Estado de México el Congreso local aprobó en julio del 2021 la Ley de Identidad de Género, que permite a cualquier persona que desea modificar sus datos personales, como nombre y género en su acta de nacimiento ante el Registro Civil.

El alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, comentó que el que puedan llevar a cabo ese trámite en la entidad mexiquense “es un volver a nacer para ellos y para ellas porque no tiene que ver con un documento, tiene que ver con poder reconocer de manera civil una identidad que garantice los derechos, además de que sean inalienables se pueda consolidar un patrimonio, no haya un sesgo de la ley para reconocer el patrimonio de alguien, así como su educación, sus estudios, su trabajo, sus prestaciones”.

El edil reconoció que la ley aprobada por la Cámara de Diputados mexiquense el año pasado fue un gran paso, pero aún hay muchas cosas pendientes para ese sector de la población, no solo en la entidad, sino en todo el país.

“Seguiré siendo parte de los grupos de lucha que encabezan, no solamente el que se pueda dar el reconocimiento del matrimonio igualitario, ese es sólo un tema, pero hay muchísimos más todavía, tenemos que seguir abrazando que las leyes no tengan ningún sesgo normativo para poder atender a todos quienes se acerquen a pedir un servicio médico, que puedan cobrar un seguro por parte de su pareja, esposa, esposo, concubina, concubino, a través de incluso de la propia identidad de género porque he sabido de algunos casos que por ahí han documentado varias organizaciones lo que ha pasado con algunas aseguradoras.

Si alguien muere y llega la esposa, el esposo, a través de nueva identidad de género ya no le quieren dar el derecho a recibir su seguro o lo que sea”, comentó.

Miriam Anel Jandette Delgado, subdirectora de la zona oriente del Registro Civil, precisó que entre el viernes y lunes se realizaron seis trámites solo en Nezahualcóyotl y los otros 19 se llevaron a cabo en meses anteriores.

Además de Nezahualcóyotl, Atenco es otro de los municipios del oriente del Valle de México donde más trámites se han efectuado en lo que va del 2022.



