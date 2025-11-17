Ecatepec, Méx.— Después de hasta 40 años, 386 vecinos de Ecatepec recibieron el título de propiedad de sus viviendas construidas en predios ejidales —lo que les da certeza jurídica de su patrimonio—, gracias al trabajo conjunto de colonos y los gobiernos municipal, estatal y federal, así como del Registro Agrario Nacional (RAN).

“Representa adquirir certeza sobre un patrimonio que ha costado toda una vida, que es también el patrimonio de la familia. Se vuelve fundamental para la tranquilidad de los vecinos”, dijo la alcaldesa Azucena Cisneros Coss al encabezar la entrega junto con autoridades del Ejido de San Cristóbal y de la delegación del RAN en el Estado de México.

Recordó que la industrialización de Ecatepec detonó el crecimiento demográfico del municipio, aunque la mayor parte de manera irregular, por lo que aún cerca de 50% de las comunidades registran cierta irregularidad.

“Tenemos prisa por regularizar a todos los que podamos (...) y sentimos en el corazón la gran necesidad de darle certeza jurídica al patrimonio, que es el trabajo de miles de ciudadanos ecatepenses por tener un cachito de tierra donde vivir y heredar a sus familiares”, declaró.

Héctor Sánchez Aranda, presidente del Comisariado Ejidal de San Cristóbal, dijo que esta entrega de títulos representa la historia de 386 familias que se asentaron 40 años o hasta 50 años atrás en Ecatepec con la finalidad de tener un espacio para vivir.

“Quiere decir que ya son dueños de ese espacio. Legalmente dejó de ser ejido y pasó a ser espacio de fuero común, equiparable a una escritura pública”, explicó Sánchez Aranda.

Admitió que aún hay rezago de más de 18 años en la regularización de la tenencia de la tierra, pues el anterior gobierno municipal mantuvo las puertas cerradas a los ejidatarios y colonos, pero la actual administración local ya las abrió.

Mencionó que los títulos de propiedad corresponden a las colonias El Carmen, Ampliación El Carmen, parte de Luis Donaldo Colosio, Ejidos de San Cristóbal, Ejidos de San Andrés y Francisco de Asís.

Rafael Gatica Rosas, delegado del RAN en el Estado de México, agradeció a Cisneros Coss el apoyo para concretar la regularización de los 386 predios.

Marisela Pérez Escobedo, de la colonia San Francisco de Asís, dijo que tardó 18 años en regularizar su propiedad, por lo que agradece a las autoridades su colaboración para lograrlo.

Micaela Herrera, de Ejidos de San Cristóbal, destacó que ahora tiene segura su propiedad, tras intentar regularizarla desde hace 20 años, sin éxito.

María Elizabeth Izquierdo Cuadra, de la colonia El Carmen, dijo: “Para nosotros es un gran logro porque teníamos muchos años esperando este documento (…) Vivimos aquí 40 años y nunca se hizo nada, nunca nos oían, nunca nos escuchaban, y necesitábamos que alguien nos escuchara y nos diera esa atención, que era muy importante”.