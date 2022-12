Encienden árbol navideño en la Cuauhtémoc

La alcaldía Cuauhtémoc encendió el Magno Árbol Navideño en la explanada de la demarcación para que los habitantes lo visiten en esta época decembrina.

La figura de 15 metros de alto estará hasta el 7 de enero para que se tomen la fotografía del recuerdo. Por la noche, la edil Sandra Cuevas, acompañada de un grupo de gimnasia artística y un coro, encabezó el encendido ante un grupo de vecinos.

Precisó que está alistando actividades para la temporada decembrina, entre las que se encuentran la entrega de juguetes para niños, la instalación de cuatro pistas de hielo, la organización de 80 posadas y más eventos que se darán a conocer en los próximos días.

A lado del árbol navideño fue instalado un carrusel para que, próximamente, la gente pueda disfrutar de él.

Por la tarde, la alcaldesa denunció que había habido fallas en el suministro de energía eléctrica e incluso expuso que podría tratarse de un sabotaje al encendido del árbol navideño que tenía previsto.

“Gracias a los medios y a que difundimos absolutamente todo lo que pasa en la demarcación, ya pararon los apagones aquí en la alcaldía Cuauhtémoc”, declaró la alcaldesa.

“Desde ayer [miércoles] en la madrugada empezó a irse la luz. Yo me di cuenta porque me duermo normalmente todos los días a las tres de la mañana y estuvo apagándose y regresando la luz, y eso no pasa aquí”, añadió Sandra Cuevas.