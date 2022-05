En riesgo, más de 100 plazas por reforma: IECM

La consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, precisó que más de 100 plazas laborales estarían en riesgo si se aprueba la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, que avanzó en comisiones, y que hoy Morena busca presentar al pleno para discutirla y, en su caso, avalarla.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la consejera sostuvo que esta reforma no generaría en automático un ahorro, como lo han argumentado los legisladores, pues de aprobarse requerirían de más presupuesto para poder liquidar a las personas que tengan que ser despedidas, recurso que solicitarán a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Con esta iniciativa los diputados buscan, entre otras cosas, desaparecer cinco de las ocho unidades técnicas del instituto: Fiscalización, Vinculación con Órganos Externos, Género y Derechos Humanos, Formación y Desarrollo, y Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados.

A decir de los morenistas, con esto se busca que el instituto se ajuste a los principios de austeridad; sin embargo, la presidenta del IECM precisó que la austeridad no puede darse de un plumazo y añadió que el instituto ya la practica desde hace años.

“Hemos hecho un esfuerzo muy importante en cuanto a hacer uso muy racional de los recursos que tenemos asignados.

“Por ejemplo, racionalizando el uso impresiones, ningún apoyo para los funcionarios de alto nivel, no celulares, seguros de vida, en fin, acciones que desde hace mucho hemos implementado y que evidentemente sí nos saca fuera de ese esquema en donde se ha querido presentar que las instituciones electorales somos onerosas o que hacemos gastos innecesarios. Este instituto ha hecho un esfuerzo muy importante de racionalización de los recursos”, apuntó.

En este sentido, Avendaño afirmó que el instituto no es caro, pues no sólo se dedica a realizar elecciones, sino que de manera permanente tiene actividades de educación cívica y de participación ciudadana, situaciones que otros órganos electorales locales no tienen.

Dijo que en caso de que los diputados locales aprueben esta iniciativa impulsada por Morena el Consejo General del IECM se reunirá para determinar cuáles serían los pasos a seguir.

La consejera detalló que esta reforma no toca las funciones esenciales del instituto, pero sí a áreas importantes y estratégicas, por lo que se encuentran preocupados.

Explicó que el artículo 83 del Código Electoral los obliga a hacer un análisis de la estructura y funcionalidad de todo el órgano electoral, mismo que se iba a hacer en el segundo semestre del año, pero con esta iniciativa los diputados locales se les adelantaron.

“Falso que se afecte democracia”

Por su parte, la jefa de Gobierno capital, Claudia Sheinbaum, dijo que es falso que afecte a la democracia la reforma del IECM.

“Es falso, lo que estamos haciendo es que el instituto, y en particular su órgano interno de control, ya no sea un espacio de repartición de cuotas, como lo fue en el pasado: no requiere tantas plazas, lo que requiere es una eficiencia para hacer trabajo”, dijo la jefa de Gobierno tras recibir inmobiliario donado para escuelas públicas.

A pregunta expresa si la SAF le aportará recursos al IECM para indemnizar a estos trabajadores, Sheinbaum Pardo respondió: “se va a cumplir con la ley del trabajo y todo lo que se requiere, lo importante es que el IECM se adapte a los nuevos tiempos y vamos a esperar a ver qué pasa con la reforma democrática —que se mandó al Senado—, porque si se aprueba se estarían desapareciendo los institutos de los estados”, aseveró.