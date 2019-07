En el PRD cobran viejas facturas

Caro está pagando Julio César Moreno haber abandonado las filas de “Los Chuchos” e irse con la corriente de Alternativa Democrática Nacional, pues ahora no tiene cabida en la dirigencia colegiada de lo que queda del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Nos dicen que el grupo de “Los Chuchos” está cerrando todas las vías posibles para que don Julio no pueda meter a su hermano Israel Moreno en la dirigencia colegiada, pues de esta manera lo reviviría políticamente, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo destituyera como delegado de Venustiano Carranza, por incumplir con el pago de un laudo laboral. Nos dicen que no cabe duda que en política, las traiciones se pagan en algún momento.

Jorge Romero mantiene el control del partido blanquiazul

El proceso interno para renovar las dirigencias del PAN en las 16 alcaldías de la capital del país y las propuestas para integrar los consejos regional y nacional, sirvió para dejar en claro que el ahora diputado federal Jorge Romero mantiene el control del partido, junto con Andrés Atayde, el presidente local del blanquiazul, y el líder del grupo político en el Congreso, Mauricio Tabe. Nos comentan que don Jorge aseguró posiciones para los suyos en 15 de las 16 demarcaciones. Llama mucho la atención que la única alcaldía que no logró controlar fue la de Azcapotzalco, algo que por supuesto no ha de gustar al diputado local Federico Döring.

Cambio de nombre a la Universidad GAM

En la alcaldía en Gustavo A. Madero nos comentan que su titular, el morenista Francisco Chíguil, presume que pronto entrará en vigor el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, que tendrá una capacidad para recibir a cerca de 4 mil alumnos en diversas licenciaturas. El plantel se ubicará en la avenida Loreto, esquina 506, en la Segunda Sección de Aragón. Sin embargo, nos recuerdan que dicho predio y la inversión inicial la impulsó la exdelegada perredista Nora Arias, incluso en su momento se llamó Universidad GAM. Ahora, nos dicen, no importa de quién sea el sombrero con el que se haga la caravana, sino que se abran espacios para las nuevas generaciones.

Crecen problemas ambientales en Naucalpan

En el ayuntamiento de Naucalpan crecen las inconformidades vecinales por la operación de un relleno sanitario al aire libre que está operando sin las mínimas medidas de prevención para frenar los problemas de contaminación que diariamente generan. Pero no solamente eso, sino que también ha crecido de manera preocupante el número de tiraderos de cascajo por doquier y pese a las denuncias ante el ayuntamiento, dicen, no les han hecho caso para frenar esta problemática ambiental. Los ciudadanos demandan a la alcaldesa morenista Patricia Durán mano dura contra quienes tiran cascajo y meter orden con el relleno sanitario.