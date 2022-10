Elisa Xolalpa, víctima de ataque con ácido en 2001, busca que su caso no quede impune

Elisa Xolalpa fue agredida con ácido por su ex pareja, en el año 2001. Veintiún años después busca que su caso no quede impune y los delitos de los que fue víctima no sobreseen.



Hoy su agresor está en la cárcel pero únicamente por violencia familiar, sin embargo, las autoridades de investigación no han imputado el resto de los delitos pues desde aquel año, perdieron la indagatoria, lo que ameritó que la Comisión de Derechos Humanos local, emitiera la recomendación 08/2022 en contra de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).



La ombudsperson de la Comisión de Derechos Humanos, Nashieli Ramírez, dijo que el caso de Elisa no es aislado, pues señaló que a lo largo del año se han registrado 47 ataques con ácido en contra de mujeres en el país, y la Ciudad de México, Estado de México y Puebla, son las entidades que más reportan esta incidencia.



CNDH emite recomendación a la FGJ

Así lo expresó al presentar la recomendación 08/2022 en contra de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por omisiones para garantizar el acceso a la justicia en la investigación de la violencia feminicida así como el acceso a una vida libre de violencia, en donde refirió que hasta hace una semana este tipo de ataques se incluyó en la ley general de acceso a las mujeres a un vida libre de violencia.



El 12 de noviembre de 2001, Eliza fue rociada de aviso por su ex pareja en la zona chinampera de Xochimilco.



Por estos hechos la PGJ calificó sólo como lesiones dolosas y después perdió la averiguación previa.



Elisa solo salía para recibir sus tratamientos y hasta 2005, decidió ver qué había pasado con su denuncia.



Al acudir al Ministerio Público de la entonces procuraduría, se dio cuenta que el folio de la investigación no existía.





Las amenazas de sus agresores continuaron hasta que en 2019, volvió a ser agredida, pero la Fiscalía General de Justicia sólo calificó el delito como violencia familiar.



Nashieli Ramírez presentó dicha recomendación por las omisiones realizadas. Ante esto la FGJ deberá presentar un esquema de investigación a las víctimas hasta su judicialización.



Además emprender acciones en contra de los servidores públicos que negaron la justicia a la víctima.



Comentó que en los últimos 5 años la CDHCM ha emitido 18 instrumentos recomendatorios que visibilizan la necesidad de que el Estado investigue las violaciones de los derechos humanos con perspectiva de género, de las cuales 4 atañen a violencia feminicida transfeminicida.



Dijo que el instrumento emitido visibiliza el camino que las víctimas sufren para buscar acceso a la justicia, pues Elisa vio privado su derecho.

Camino en búsqueda de justicia continúa siendo árido y lleno de obstáculos

“El camino en la búsqueda de justicia continúa siendo árido y lleno de obstáculos, por lo que se exige, a través de visibilizar los costos de las víctimas, que son los que nos obligan a desarrollar estrategias efectivas que estén a la altura para responder a problemas tan graves”, expresó.



Nashieli Ramírez señaló que en la ciudad es el segundo lugar en donde las jóvenes de 15 o más años han experimentado mayor violencia de género con una prevalencia de 76.2%, solo por debajo del Estado de México.



En este sentido resaltó que la violencia contra las mujeres no ha disminuido y que al contrario va en aumento.



De enero a junio de 2022, destacó la ombudsperson, en la capital del país se registraron 71 asesinatos de mujeres en donde no se activaron los protocolos de violencia de género, para considerar las muertes violentas como si fueran feminicidio.



