La presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño, le dejó claro a las y los diputados locales que la elección del Poder Judicial será más cara que la celebrada en junio pasado.

Durante una mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto del Congreso local, dijo que están haciendo proyecciones sobre los costos que implicaría elegir, por voto popular, a 470 jueces y magistrados de la Ciudad, pues aún falta que el Legislativo armonice las leyes locales.

“En una reflexión cuando dicen: ‘bueno, tendría que costar lo mismo la elección del Poder Judicial que lo que costó este año (la elección), no sería factible porque no estamos hablando del mismo número de cargos, ni el mismo número de materia, ni el mismo número de boletas. No obstante que podría ser el mismo número de casillas, tendríamos qué considerar más paquetes electorales o bodegas para almacenar”, sostuvo durante una mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto del Congreso local.

Lee también Vinculan a proceso a sujeto que empujó a mujer policía al paso del Metrobús; lo acusan de tentativa de feminicidio

Asimismo, les comentó que los mil 920 millones de pesos de presupuesto que solicita el IECM para el próximo año, no contemplan recursos para esta elección por lo que “si esta soberanía determina que avance esta reforma, pues será necesario que se vislumbre cuál será la ruta para que se dote a este Instituto de los recursos necesarios a fin de que se consideren dentro del paquete presupuestal de la Ciudad”.

Patricia Avendaño indicó que el presupuesto solicitado cubrirá las necesidades laborales del IECM, que incluye la consulta de presupuesto participativo 2025, preparación de las elecciones para la integración de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos) 2026, y la preparación de la consulta de presupuesto participativo 2026 y 2027, entre otras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr