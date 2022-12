“El PAN no volverá a presidir la Jucopo”

La coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila, aseguró que el PAN no podrá presidir de nueva cuenta la Junta de Coordinación Política (Jucopo), pues no hay una norma en el reglamento del Poder Legislativo que lo determine. “En ningún lado dice que en automático otra vez pueda asumir el PAN la Jucopo”, sentenció.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Martha Ávila afirmó que el diputado panista Christian Von Roehrich —sobre quien fue girada una orden de aprehensión por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidores públicos, así como asociación delictuosa en el sector de construcciones—, ya no es legislador ni presidente de la Jucopo debido a que es prófugo de la justicia y no cuenta con fuero.

Indicó que ahora la Jucopo deberá reunirse para revisar qué procede, ya que en el reglamento del Congreso no se especifica qué sigue en caso de una orden de detención contra un diputado.

“Esto nunca había sucedido ni en la Asamblea Legislativa ni en el Congreso, que se dé una orden de aprehensión y el reglamento no dice qué procede”, precisó.

“Quien determinará [los pasos a seguir] es el pleno del Congreso a partir del análisis que haga la Jucopo”, acotó.

La líder de la bancada de Morena también dijo que hay un mensaje por parte de Acción Nacional de estar “boicoteando el trabajo del Congreso”, pues este viernes (ayer) estaban convocadas dos reuniones en comisiones, donde se discutirían iniciativas relacionadas con la simplificación administrativa y la reactivación económica, y los panistas no se presentaron.

Indicó que la próxima semana la Jucopo analizará sólo el tema de quienes serán los integrantes de la Comisión Permanente, por lo que el asunto de quién presidirá la Jucopo puede verse en el transcurso de diciembre o hasta enero.

Advierte sabotaje

En conferencia de prensa con las dirigencias nacional y local de Morena, Martha Ávila dijo que no descartan un sabotaje en la aprobación del presupuesto 2023 por parte de los diputados del PAN, que si bien no tienen los votos para que no salga su aprobación, sí podrían hacer un sabotaje, porque están en medio del trabajo del presupuesto de la Ciudad de México, y su posición será en contra de la ciudadanía.

“Es presupuesto que tiene que ver con las alcaldías, pero ante esto, los diputados del PAN deberían entender que lo del coordinador Christian Von Roehrich es un asunto judicial, y que en lo legislativo los diputados cobran por su trabajo”, enfatizó.