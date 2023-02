"El objetivo es que la gente conozcan este libro": Sandra Cuevas presenta constitución en lenguaje ciudadano

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, presentó este martes la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lenguaje ciudadano.

“El objetivo es que la gente pueda defenderse y conozcan este libro, esta constitución que es una de las más hermosas que puede haber en el mundo”, señaló.

Durante su mensaje, indicó que uno de sus anhelos es “que todos podamos vernos igual, sin importar qué tipo de color de piel tengas, sin importar a qué esfera social y económica pertenezcas. El día que entendamos el artículo 1 constitucional que todos somos iguales, ese día vamos a entrar a una siguiente etapa, reconocer que todos los mexicanos, no importa si viven en la Ciudad de México o si viven en el norte, sur del país, todos somos una gran familia, que tenemos la responsabilidad de sacar adelante esta Nación”, apuntó.

Apuntó que es la idea que todos los ciudadanos conozcan qué dice la Constitución. “Los políticos estamos de paso, todos estamos de paso. Unos hacemos bien, otros mal, pero los ciudadanos son los que realmente tienen el poder de cambiar a esta nación, queremos que todos y todas conozcan lo que dice la Constitución, que se acuerden del 39 constitucional: El poder es del pueblo, pero no puede tener ese poder, el pueblo, si no tiene conocimiento”, apuntó.

“Voy a seguir luchando por lo que pienso que está bien, no busco el reconocimiento de nadie más, que no sea el de la gente que ayudar, que le das la mano, que con tu forma de hacer las cosas, garantizar sus derechos humanos, el derecho a la alimentación, a tener una familia”, refirió.

