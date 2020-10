En la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México aseguran que el miedo no anda en Twitter. Resulta que el organismo que dirige Mariana Boy subió una serie de mensajes en los que argumenta que la construcción de un puente en Xochimilco no dañaba la zona de los humedales, como lo afirman las siete denuncias presentadas ante el organismo. Dicha postura generó tal molestia entre los vecinos de la zona que se le fueron con todo, al grado de que el propio organismo bajó los mensajes de la red social en cuestión de minutos. Los vecinos que defienden el lugar, aseguran que doña Mariana está tratando de validar una obra a todas luces ilegal y que violenta el medio ambiente. Las cosas están muy calientes.

Se sorprende el secretario de Hacienda



En su última visita al Antiguo Palacio del Ayuntamiento del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, nos dicen que el funcionario federal salió muy sorprendido. Pero no por el manejo financiero de la capital, sino por las medidas de higiene que se implementaron para prevenir los contagios por Covid-19. El secretario, nos comentan, le ha tocado vivir las dos caras de la moneda, una en Palacio Nacional, donde ha acudido en diversas ocasiones y no le piden que use de manera obligatoria el cubrebocas; empero, del otro lado de la calle, hasta pidió permiso a la mandataria capitalina para quitárselo al hablar. Desde acciones más relevantes, hasta en estos, pequeños detalles, se ha marcado la diferencia en cómo se aborda de manera local y de manera federal el tema de la contingencia sanitaria.

Transportistas ya no quieren videocámaras



Algunos dirigentes de transporte público del Valle de México analizan no seguir invirtiendo en videocámaras para sus unidades, porque consideran que de nada han servido para disminuir el robo a pasajeros y a los operadores. Nos dicen que varios de ellos piensan que las imágenes que se graban únicamente se usan para difundir los atracos en las redes sociales y que se hagan virales. Incluso mencionan que en algunos casos, los delincuentes han identificado a los propios operadores y se pone en riesgo su seguridad. ¿Qué hará el nuevo titular de la Secretaría de Movilidad mexiquense, Luis Limón Chávez, ante este panorama que se presenta?, ¿cómo convencerá al gremio de que tienen que invertir en tecnología cuando su percepción es que los robos no disminuyen?