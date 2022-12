“Él golpeó primero”, diputado Jesús Sesma se disculpa por pelea contra Jorge Gaviño

El diputado local del Partido Verde, Jesús Sesma, aseguró que no hay que evitar los enojos.

A través de un video difundido en sus redes sociales, aclaró lo sucedido ayer cuando llegó a los golpes e insultos con el diputado perredista Jorge Gaviño.

Lee también Sesma VS Gaviño y las otras peleas protagonizadas por diputados de la CDMX

Insistió que el exdirector del Metro faltó a su palabra y eso propicio su enojo, pues, dijo Sesma, Gaviño se comprometió a votar a favor de que se incluyera en el orden del día el dictamen para aprobar la Ley de Bienestar Animal de la Ciudad de México.

“Apoyo era para que se discutiera, no para que el diputado votara a favor. Este apoyo se dio por un tema de reciprocidad porque un día antes yo lo había apoyado en un dictamen que él subió a pleno, por supuesto que yo cumplí con mi palabra, pero este diputado faltó a su palabra y votó de manera diferente a como se había comprometido un día anterior”, indicó.

Recalca que esta falta de palabra provocó su enojo

“El que no se enoja acepta lo inaceptable, tolera lo intolerable y justifica lo injustificable, por eso es que siempre he dicho que nunca hay que evitar el enojo y mucho menos cuando se trata, desde mi opinión, de defender una causa justa o evitar algún tipo de abuso y por eso me enojé tanto”, apuntó.

Sesma contó que le reclamó al legislador perredista y él contestó de la misma manera, por lo que, dijo, hubo dos cosas injustificables en este caso: que Gaviño lo golpeara primero y que él contestara de la misma manera.

“Sí, le respondí con una patada y ese es el hecho por el cual me arrepiento mucho, pero ahí debió haber quedado el tema. Tristemente ahí no paró la cosa y este diputado continúo en su tema negativo y mintiendo, haciendo declaraciones que yo me había metido a su oficina, que yo lo había golpeado, pero afortunadamente hay un video que demuestra claro qué él golpeó primero”, resaltó.

Por último, anunció que dejará atrás este tema, aceptó su error y ofreció disculpas por su actuar, aunque insistió que él no fue el primero en golpear y que seguirá defendiendo la causa de los animales.

Lee también ¿Por qué llegaron a los golpes los diputados Sesma y Gaviño?

Ambos legisladores ayer se insultaron y golpearon al interior de los pasillos del Congreso capitalino. Sesma le reclamó a Jorge Gaviño que no votara a favor de incluir en el orden del día el tema de bienestar animal, como se había comprometido.

El perredista dijo que no se comprometió a nada y fue ahí cuando comenzaron los empujones, patadas e insultos. El diputado del Verde le dijo a Gaviño “puto, poco hombre y maricón”, por lo que el exdirector del Metro le dijo que “chingara a su madre” y que “un voto para tu madre”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

axl