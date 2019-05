El doble discurso en Semovi

Las empresas de apps de scooters y bicicletas no entienden los dobles mensajes del secretario de Movilidad, Andrés Lajous, en torno a su programa de regulación. Nos recuerdan que cuando inició todo este tema don Andrés dijo que la regulación no tendría fines recaudatorios; sin embargo, al dar a conocer los lineamientos para el pago de la contraprestación, pone a competir a las empresas para ver cuál pasa más para tener el mayor número de unidades en la calle, situación que no consideran pareja, pues no todas tienen el mismo capital, por lo que al final el dinero será el que manda, y no atender una necesidad de transporte alternativo en la capital.

El pleito Brugada-Dione

Nos aseguran que la exjefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano, no dejará pasar ningún señalamiento ni crítica sin sustento de la morenista Clara Brugada, por lo que ya respondió a Brugada, quien acusó que en la construcción del Parque Hídrico La Quebradora encontró diversas irregularidades, y que su administración invertirá 51 millones de pesos. Doña Dione le respondió que todos los cuestionamientos son por consigna política, motivo por el que no ha terminado con la obra que presenta un avance de 95%, afectando a miles de personas que requieren del suministro de agua. En el panorama se avizora un nuevo pleito entre las dos mujeres de Iztapalapa.

El daño colateral del CJNG

En el gobierno capitalino, nos dicen, existe una gran preocupación por los golpes asestados por la Federación en contra del Cartel Jalisco Nueva Generación en la capital del país. Lo que más llama la atención es que estos operativos confirmaron su presencia en la capital, pero también lo porosa que están las corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza Jesús Orta; y de la procuraduría capitalina, cuya titular es Ernestina Godoy. Nos platican que estos grupos delincuenciales tenían coptados a los mandos, agentes de investigación y agentes ministeriales. La limpia que deben hacer es profunda y llevará más tiempo de lo planeado.

Se placea alcalde de Huixquilucan

El que anda muy activo por todo el territorio mexiquense es el alcalde panista de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, quien recientemente visitó Valle de Chalco. Nos dicen que el edil, quien además es presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, fijó un plazo de seis meses al presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional de resultados en su lucha contra el crimen en el país. Algunas voces al interior y exterior del panismo le juegan al futurismo político y nos aseguran que don Enrique puede ser el próximo candidato de Acción Nacional al gobierno del estado, aunque todavía es muy temprano para ellos, por lo que deberían enfocarse en hacer un buen gobierno.