Policías detienen a familia en Naucalpan por grabar una detención

Naucalpan.- Una familia fue detenida por policías estatales y municipales en Ampliación Los Remedios; esto, cuando los detenidos llegaron a su domicilio y los agentes realizaban un operativo.

“Por traer celular y grabar la detención de vecinos y la agresión a mi esposo y a mi hijo, un policía estatal me sujetó, golpeó y también me subió a la patrulla", relató Marcela Tapia Munguía, quien es empleada de Gobierno del Estado de México, de la Subsecretaría de Gobierno en Tlalnepantla.

“Pedimos a policías estatales que se identificaran, mi esposo fue sometido y mi hijo golpeado por varios policías y cegado con gas pimienta, mientras que a mí un oficial me sujetó, me golpeó, y también me subieron a la patrulla”, afirmó la mujer, quien mostró a EL UNIVERSAL los videos de la agresión.

Los policías también detuvieron a los sobrinos del matrimonio, quienes se acercaron a la patrulla de la Secretaría de Seguridad para exigir la liberación de sus tíos y de su primo.

“No fue una riña entre vecinos, fue abuso de autoridad, nosotros estábamos llegando a casa cuando realizaban el operativo, sólo preguntamos de qué se trataba porque las patrullas estaban estacionadas frente a mi casa y mi pecado fue traer el celular, el cual me arrebató un policía y lo aventó, lo que provocó el enojo de mi esposo”, aseveró Tapia Munguía.

“Nos subieron a la patrulla, bajo el argumento de que eramos unos 'chismosos' y nos llevaron al juez calificador, golpeados y sin justificación, de ahí salí al hospital, donde estuve internada en el ISSEMyM por lesiones en una costilla”, indicó la víctima, quien acusa a uniformados estatales y municipales por abuso de autoridad y lesiones.

Estos delitos, señaló, los ratificará en la Fiscalía General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

Autoridades municipales informaron que la familia fue llevada ante el juez calificador "por alteración del orden público, luego de una riña entre familias".

etp