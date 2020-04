Naucalpan rectifica sobre uso de cubrebocas; no habrá multas

El gobierno municipal de Naucalpan determinó corregir y no aplicar sanciones ni multas a los ciudadanos por no usar cubrebocas, al considerar que no tiene facultades para aplicar infracciones.

En Naucalpan, policías municipales realizaron retenes en los que informaron a automovilistas que no portaban cubrebocas que podrían ser multados hasta por 4 mil 800 pesos si no usaban dicha protección, además de que sólo podían salir a la calle por alimentos o medicinas. Esto quedó documentado en un video.

EL UNIVERSAL solicitó la confirmación oficial de estas multas y directivos de Comunicación Social del ayuntamiento, por lo que se confirmó que, de acuerdo al Bando Municipal, quien no usara cubrebocas podría ser multado por el juez calificador.

Sin embargo, por la tarde las autoridades municipales rectificaron su determinación al reconocer que no tenían facultades para aplicar infracciones.

Cabe señalar que el Consejo Municipal de Emergencia para la atención del Covid-19 de Naucalpan, habría aprobado establecer como obligatorio el uso de cubrebocas y aplicar sanciones con base al Bando Municipal. No obstante, el síndico y los regidores de Morena, PAN y PRI, que integran el ayuntamiento, señalaron que el Cabildo no ha sesionado y ellos no aprobaron esas multas.

En tanto ciudadanos de Naucalpan, antes de la confusión generada sobre si era real o no la aplicación de sanciones a quien no usara cubrebocas, manifestaron su aprobación a dicha multa .

cev