Edomex no reporta daños mayores tras sismo de 7.7; municipios activan protocolos

TOLUCA, Méx.- En un reporte preliminar, el Estado de México indica que no hay daños mayores, luego de que helicópteros del agrupamiento Relámpago, personal de Sedena, Guardia Nacional y Protección Civil hicieron barrido; “al momento no tenemos daños de consideración, tampoco hay estructuras dañadas, sólo crisis nerviosas y un par de personas que cayeron cuando estaban haciendo evacuación, pero sin mayor daño”, indicó el subsecretario Ricardo de La Cruz Musalem.

A su vez, Luis Felipe Puente Espinosa indicó que funcionaron 98% de los altavoces para el alertamiento sísmico, tanto en el simulacro como en el momento del sismo, en 62 de los 125 municipios mexiquenses.

Durante el sismo que se registró a las 13:05 que se sintió en el Estado de México, “se activaron de manera inmediata los protocolos, porque de manera simultánea –aún- estábamos haciendo un simulacro, que generó que el sistema estatal de emergencias que estaba ya activado respondiera de forma inmediata”, indicó el Subsecretario del Edomex.



Foto: Jorge Alvarado

De forma rápida, para hacer una evaluación volaron los helicópteros Relámpagos y recorrer el territorio, junto con personal de Sedena, Guardia Nacional y PC hicieron un barrido, “al momento no tenemos daños de consideración, tampoco hay estructuras, dañadas, sólo crisis nerviosas y un par de personas que cayeron cuando estaban haciendo evacuación, pero sin mayor daño”, reiteró Ricardo de La Cruz en entrevista realizada después del sismo.

Afortunadamente, las alertas sísmicas sonaron en más del 98% de los casos, lo que permitió que la gente pudiera evacuar sin mayor problema, indicaron ambos servidores públicos del Estado de México en entrevistas por separado.

Las “líneas vitales, como son agua, comunicaciones, siguen activas, estamos muy de la mano con CFE, Conagua y al momento no hay reporte de daños”, afirmó De La Cruz Musalem.

“Tampoco tenemos reporte -de daños- en escuelas, ni en hospitales, lo que nos coloca en una buena posición”, afirmó el subsecretario de Gobierno del Estado de México.

Acordonan barda fracturada en Ecatepec

Luego del sismo de magnitud 7.7, en Ecatepec las autoridades locales dieron a conocer que únicamente se atendió el reporte de una barda fracturada en las instalaciones del mercado municipal 5 de Mayo, ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, la cual fue acordonada por elementos de Protección Civil, en espera de una valoración de riesgos.

El alcalde Fernando Vilchis informó que tras el terremoto que se registró cerca de las 13:05 horas se activaron las 130 alertas sísmicas instaladas por el gobierno municipal, por lo que el saldo fue blanco.

Las alertas sísmicas fueron inauguradas durante el simulacro programado a las 12:19 horas y pocos minutos más tarde, durante el sismo real, operaron correctamente como parte del Sistema de Alertamiento Temprano de Ecatepec.

El alcalde detalló que el movimiento telúrico se suscitó luego de las actividades en torno al Macrosimulacro Nacional 2022 en el que participaron cerca de 600 mil ecatepenses, el cual se realizó sin contratiempos.

Después de activar los protocolos de protección civil y un sobrevuelo realizado por los helicópteros Jaguar 1 y Jaguar 2, no se reportaron columnas de humo ni de polvo, ni probables daños a edificios de gobierno, escuelas o viviendas.

Jesús Miranda Cárdenas, encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, reiteró que al finalizar las acciones entorno al macro simulacro nacional en el municipio, luego de las evaluaciones realizadas por los elementos de la dirección a su cargo en el territorio se registró saldo blanco y que permanecen alertas ante la probabilidad de réplicas.

“Al momento no se está visualizando nada, vía cámaras del Centro de Mando de la policía municipal, que nos dan una mayor cobertura nos enfocamos a esto, no hay columnas de humo o polvo eso significa que no hubo caída de algún edificio. Se activó ya el protocolo con los helicópteros Jaguar 1 y 2, uno está sobrevolando la zona norte y el otro la zona sur del municipio y en caso de que visualicen algo nos darán aviso para que las unidades terrestres lleguen de manera oportuna”.

Miranda Cárdenas indicó que entre la Dirección de Protección Civil y Bomberos, Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Movilidad, Desarrollo Urbano, SAPASE Y Servicios Públicos; tanto para la atención del sismo y durante el simulacro se desplegaron cerca de 350 elementos para la cobertura a alguna emergencia en el municipio.

Ciudad Neza, sin daños estructurales

El ayuntamiento de Ciudad Neza informó que hasta el momento no se reportan daños estructurales en viviendas, escuelas, puentes, vialidades, ni centros comerciales, luego del sismo.

El alcalde Adolfo Cerqueda hizo un llamado a la población para que se mantenga al pendiente ante posibles réplicas y reportar algún posible daño.

Dio a conocer que de acuerdo a datos del Sismológico Nacional, el temblor tuvo su epicentro en Coalcomán, Michoacán con una profundidad de 15 kilómetros, el cual sorprendió a toda la ciudadanía ya que ocurrió minutos después del Simulacro Nacional programado para esta tarde, por lo que se movilizaron elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, entre Policías Municipales, Protección Civil, Rescate Municipal, Cuerpo de Bomberos, así como el sobrevuelo del helicóptero Coyote I.

Debido a lo sorpresivo de la situación, se reportaron 15 crisis nerviosas que fueron atendidas, así como interrupciones del sistema eléctrico en varias zonas del municipio.

El edil dijo que Protección Civil continuará con las revisiones en los inmuebles para prevenir riesgos y accidentes, mientras que seguirá el monitoreo constante de calles y avenidas por medio de las más de 11 mil redes vecinales de seguridad por cuadra que reportarán cualquier novedad que se presente, así como constantes sobrevuelos del helicóptero Coyote I.

Previo al sismo se había realizado el Simulacro Nacional sin mayor contratiempo, donde sonaron el 90 % de las casi 300 alertas sísmicas instaladas en el municipio. Las autoridades locales revisarán todo el sistema de alertamiento para corregir las fallas que pudieran presentarse.

Con información de Emilio Fernández

