Edomex, la pelea por 4 mil millones

Un frente de alcaldes del Estado de México, encabezado por el edil de Ecatepec, el morenista Fernando Vilchis Contreras, busca presionar al gobierno estatal que encabeza Alfredo del Mazo para que les liberen recursos por 4 mil millones de pesos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla, nos dicen en el gobierno estatal, pues para poder entregar recursos hay que presentar proyectos que cumplan con todos los requisitos de ley. Aseguran que el gobierno estatal ha estado entregando ya dinero de ese programa a las alcaldías que han cumplido con la normatividad; sin embargo, otros se mantienen sin liberar debido a que los proyectos no fueron aprobados de acuerdo a las bases. Así que, nos dicen, la solución al problema es muy sencilla, pues los ediles quejosos sólo tienen que cumplir con la obligación de subsanar los errores y cumplir con todos los requisitos para que el dinero fluya.

Ruvalcaba, un priista pragmático

Ayer quedó manifiesta la buena relación que el alcalde priista de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, busca tener con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Detallista, Rubalcava aprovechó la visita de la mandataria a la alcaldía y le organizó un festejo de cumpleaños. Nos comentan que más allá del pastel y las mañanitas, el edil le ha manifestado a doña Claudia su apoyo en el tema del combate a la inseguridad, e incluso ha destinado recursos para la contratación de policías para la demarcación, así como la instalación de una base de operaciones. Relatan que, incluso, en la pasada reunión con los alcaldes Sheinbaum le pidió a Rubalcava que encabezara la conferencia de prensa. Don Adrián, nos hacen ver, no sólo es un edil amable con la jefa de Gobierno, también es un político pragmático, pues su partido tiene nula fuerza política en la CDMX, y, en ese caso, es más inteligente estar de buenas que de malas con la mandamás de la capital.

Clara Bugada no ve la suya

Vecinos de la colonia Constitución de 1917 están molestos con la alcaldesa de Iztapalapa, la morenista Clara Brugada, debido a que no aceptan el plan de reubicación que pretenden realizar con los alumnos de la escuela secundaria José Natividad Macías, que resultó afectada por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. Desde entonces, los alumnos toman clases en aulas provisionales, pero pretenden moverlos de la zona, aunque, según nos dicen, no están de acuerdo con ello, por tal motivo están organizando una reunión para este miércoles con la finalidad de manifestar su inconformidad. No cabe duda de que la alcaldesa no ve la suya, si no es el tema de la inseguridad, son los deslaves o la suspensión del suministro de agua y ahora hasta el caso de una escuela secundaria.

Austeridad en Congreso pega hasta la revista oficial

La austeridad que impera en el Congreso de la Ciudad de México pegó ya al Comité de Asuntos Editoriales, que preside la diputada del PRI Sandra Esther Vaca Cortés, pues resulta que desde que entró en funciones la actual Legislatura no ha liberado los recursos para el pago de la revista oficial de este órgano. La diputada local, nos dicen, ya tocó la puerta de la Junta de Coordinación Política y del oficial mayor, Javier González Garza, pero no se han abierto. Lo que preocupa es que los nueve números ya están listos para mandar a impresión, pero no hay dinero para pagar ni a los colaboradores, y ahora no saben cómo saldar esa deuda.