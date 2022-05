El lunes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, con base en la información del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, que indica que las condiciones meteorológicas continúan adversas para la dispersión de contaminantes.

El doble Hoy No Circula aplica de las 06:00 y las 22:00 horas.

Autos que no circularían el miércoles por contingencia ambiental

Para este martes se mantiene la medida, que de continuar el miércoles afectaría a los siguientes automovilistas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 3, 4, 6, 8, y 0, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras

Los vehículos de uso particular o placa foránea con holograma de verificación “0 y 00”, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o que tengan holograma tipo 1 o 2

Las unidades que transportan gas licuado de petróleo (pipas y/o semirremolques) cuya matrícula sea PAR

Los vehículos de carga local o federal, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o Edomex

Los taxis con holograma de verificación “1” o “2”

Autos y vehículos que sí podrán circular, pese a contingencia:

Automóviles eléctrico e híbridos.

Vehículos que cuentan con matrícula ecológica u holograma de exención.

Carros con holograma ‘’00′' o ‘’0′', excepto los engomados con colore rojo y terminación de placas 3 y 4.

Vehículos que atienden emergencias médicas, como los que llevan a personas a vacunas contra el COVID. Se debe mostrar el folio de la cita.

Carros que pertenecen a personas de salud. Paramédicos, administrativos y especialidades.

Taxis, sin importar el holograma. Pueden circulas de las 5:00 a las 21:00 horas. Esto con la finalidad de apoyar la movilidad en la Ciudad de México.

Vehículos de protección civil y vigilancia ambiental.

Transporte escolar y personal con verificaciones vehiculares con holograma correspondiente.

Transporte de servicios funerarios con verificación vigente.

Transporte del Programa Paisano.

Revolvedoras de concreto.