Dirigente de Morena CDMX reta a Santiago Taboada a comprobar inocencia de Von Roehrich

Sebastián Ramírez, dirigente de Morena en la Ciudad de México retó al alcalde Benito Juárez, Santiago Taboada a que en 24 horas exhiba los documentos y contratos de las empresas encargadas de las demoliciones y demuestre que las órdenes de aprehensión en contra del diputado Christian Von Roehrich son infundadas.

“Le damos 24 horas para que exhiba los documentos y demuestre que no eran contratos fachada, que sí se hicieron las demoliciones y se acabe el asunto, pero si no lo hace, pues ¿qué esconde? Entonces, si no lo hace, no tiene autoridad moral para hablar de persecución política”, advirtió.

En conferencia de prensa, en presencia de alcaldes y alcaldesas, como Clara Brugada, Iztapalapa, Armando Quintero de Iztacalco, Evelyn de Venustiano Carranza, diputados y diputadas locales, además del Comité estatal y el dirigente nacional Mario Delgado, el dirigente de Morena en la CDMX añadió que es el alcalde Taboada quien tiene los archivos, y si bien ayer salieron los panistas a señalar que la detención del coordinador de los diputados del PAN, responde a una persecución política, “tan sencillo como que el alcalde exhiba los documentos que muestran que no son contratos fachada y se hicieron las demoliciones y se acaba el problema”.

Agregó que es fácil salir decir que se trata de una persecución, pero era aún más sencillo sólo exhibir la documentación sobre los contratos, si tuvieran la conciencia tranquila pero prefieren salir “a hablar de politiquería”.

Afirmó que el ex delegado de la alcaldía Benito Juárez y diputado panista, es acusado de asociación delictuosa pues se sabe que las denuncias en torno a los sismos de 2017 y la reconstrucción no son nuevos, “todos sabemos cómo desaparecieron los fondos y Christian Von Roehrich, salió a la luz pública por el edificio de Zapata 56 que se cayó, donde se perdieron vidas humanas, que resultó se había construido con materiales de baja calidad”.

El tema de la corrupción, precisó, tiene varios años y destacó la importancia de lo que explicó el vocero de la Fiscalía General de Justicia capitalina, Ulises Lara, quien dijo que es procesado con orden de aprehensión por tres contratos a empresas fachada, simuladas, que rebasan los 216 millones de pesos para la demolición de edificios después del sismo, además se exhibieron las empresas relacionadas, una de ellas creada en 2016, que tenía como representante legal a un funcionario de la propia alcaldía.

“Por lo que hay girada una orden de aprehensión contra el coordinador de los diputados del PAN en la Ciudad, es por tres contratos simulados de 109 millones de pesos y de 73 millones de pesos, respectivamente, para empresas fantasma que no realizaron las obras de demolición”, apuntó.

Citlalli Hernández habla sobre el Cártel Inmobiliario

En su oportunidad, la senadora Citlalli Hernández dijo que las denuncias en contra de los integrantes del Cártel Inmobiliario no son nuevas, pues los integrantes de la última Asamblea Legislativa de la Ciudad de México señalaron por tres años la manera en que se fue gestando la alianza Va Por México, la forma en que el PRI, PAN y PRD se fueron articulando un modelo de negocios, destacó que en ellos estuvieron involucrados Jorge Romero, Leonel Luna, Mauricio Toledo, ahora prófugo de la justicia.

“Fueron diputados que en ese momento estaban ligados a actos de corrupción, tenían cotos y cacicazgos en algunas alcaldías, una de las más notorias, el caso de Benito Juárez, de donde la mafia inmobiliaria que no sólo denunciamos los diputados, sino los vecinos, un modelo de negocios que fueron construyendo a través del intercambio de favores en el que daban licencias de construcción, una serie de permisos a costa de recibir dinero, departamentos, por eso ahora no es casual que sean investigados y llamados por la justicia el ex director de Obras y el ex director Jurídico, es una demanda histórica de los ciudadanos”.

