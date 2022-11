Diputados del PAN en Congreso capitalino denuncian falta de tapa en coladeras de la GAM

Diputados locales del PAN denunciaron que una coladera sin tapa, sobre calzada San Juan de Aragón, en la colonia Olivo, lleva así más de tres años a pesar de los reportes que se han levantado.

El legislador Diego Garrido precisó que el gobierno de Francisco Chígüil no gestiona su reparación.

“¿Qué esperamos?, ¿Otro caso como las hermanas de Iztacalco para actuar? Ante la omisión de Chígüil, de Morena, de la alcaldía GAM y Sacmex, los vecinos tuvieron que colocar una llanta con la leyenda precaución para evitar otra desgracia como en Iztacalco, donde también gobierna Morena con Armando Quintero”, indicó.

Ante esto, Garrido sugirió a la jefa de gobierno emprender visitas por avenidas principales para detectar coladeras sin tapa.

“Ella presume que la Ciudad es una maravilla cuando sale de aquí, pero no explica la falta de servicios urbanos, no habla de las fallas en el Metro diario y no habla de las muertes por la negligencia de su Gobierno”, lamentó.

De igual forma, exhortó a la alcaldía Gustavo A. Madero y su área de Servicios Urbanos a atender este reporte de coladera sin tapa y no deslindarse con el polémico “a mí no me toca”.

“Es la seguridad de las personas, de los niños, de las personas adultas mayores, nos parece insensato que los gobiernos locales de Morena les huyan a sus responsabilidades como en su momento lo hizo Armando Quintero con las hermanas Esmeralda y Sofía”, puntualizó.

Como el caso de la calzada San Juan de Aragón, hay más casos en varias alcaldías, por lo que se debe realizar un censo de la mano ciudadana. “No confiamos en las encuestas o sondeos que hagan las alcaldías de MORENA, nos interesa que sean los ciudadanos quienes denuncien coladeras sin tapa o los malos servicios”.

Por su parte, el diputado Aníbal Cañez Morales, solicitó al secretario de Obras y Servicios CDMX, Jesús Esteva, a realizar un monitoreo, de la mano con el C5, de espacios públicos donde haga falta mobiliario urbano, ya sea para la seguridad del transeúnte, del ciclista o incluso también de los automovilistas.

“Vamos a subir un Punto de Acuerdo para que SOBSE envié brigadas por colonia y por alcaldía para detectar coladeras sin tapa o cuestiones faltantes que le correspondan a su competencia, para que gestione con quien deba hacerlo y resolver”, acotó.



