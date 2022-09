Diconsa. Anuncian la apertura de 35 nuevas tiendas en la Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la apertura de 35 nuevas tiendas Diconsa en zonas de las 16 demarcaciones con mayores índices de vulnerabilidad y 165 nuevas de Liconsa, esto al firmar un convenio de colaboración con Segalmex bajo el programa de Apoyo a la Economía popular.

En medio de un evento en la sede del gobierno de la ciudad, las autoridades destacaron las 35 nuevas tiendas se construirán de manera rápida, pues no requiere de un trabajo de obra mayor, y que estas estarán en funcionamiento inmediatamente queden concluidas, por lo que se prevé que sea a finales de octubre cuando queden listas.

La operación será del Gobierno de la Ciudad quienes elegirán a las personas que las operen, esto, sabiendo que el esquema de las tiendas Liconsa y Diconsa, funcionan con personas de las mismas comunidades en donde son instaladas.

Las 35 nuevas tiendas se suman a tres que ya operan en la capital del país, por lo que en total se contará con 38; además, con las 165 lecherías, el territorio capitalino contaría con 687.

SEGALMEX se encarga de negociar con productores y distribuidores para conseguir los productos a precios menores a los obtenidos por otras tiendas, por lo que tienen convenio con 800 empresas. De esta manera DICONSA ofrece mejores precios en 17 de 27 productos comparado con supermercados, preciaron en la explicación ofrecida esta mañana.

Por ejemplo, el litro de leche en las Liconsa es de 5.50 pesos, en Diconsa, otro de los productos a bajo precio que señalaron las autoridades fue el arroz, el cual a precio de mercado oscila entre los 24 y 26 pesos, mientras que estas sedes, a solo 19.80.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que debido a la guerra en Europa la inflación se ha presentado en gran parte del mundo, pero que la canasta básica no ha subido, aunque sí “se han encarecido algunos productos”.

“Que vamos a hacer nosotros, podríamos decir, no vamos a hacer nada, así es la vida, es una guerra que no nos corresponde, pero no, nosotros estamos en el gobierno para apoyar a los que menos tienen, apoyar la economía popular”, dijo.

A pregunta expresa de la construcción de estas tiendas, la mandataria capitalina comentó que algunas de ellas estarán en los Pilares pero también en otros terrenos.

“Van a hacer construcciones muy sencillas para que puedan estar muy rápido, muy económicas también, es una inversión como de 2 millones de pesos para las 35 tiendas y se van a construir rápido”.

El director de Segalmex, Leonel Efraín Cota Montaño, dijo que estos modelos han sido muy exitosos, que los espacios serán de por lo menos 80 metros cuadrados, y que será la institución la encargada de suministrar todos los productos con un presupuesto revolvente de 27 millones de pesos.

“En la medida en que la tienda distribuye el producto, en la medida en que se reconstituye todo el proceso de suministro, es una primera inversión y de ahí para adelante con la capacidad que tenga la propia tienda con el aval del gobierno de la ciudad, nos da oportunidad de tener capacidades enormes de poder tener un suministro eficiente las 24 horas al día”, acotó.

Cota Montaño aseguró que Segalmex busca sumar Liconsa y Diconsa para que funcionen de manera complementaria. Reiteró que para la distribución de leche en la capital del país será factor la construcción de una industria láctea en la alcaldía Tláhuac, en donde se producirá 2 millones de litros diarios.

