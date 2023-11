La alcaldía Gustavo A. Madero informó que, de acuerdo al último reporte por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, se ha cuantificado hasta las 11:00 horas de este día, la visita de 23 mil personas a los 11 panteones de la demarcación.

Tan solo en el Panteón del Pueblo de San Juan de Aragón, se registró una afluencia mayor de cinco mil 400 personas. Con apoyo de la Dirección General de Servicios Urbanos y las 10 direcciones territoriales de la alcaldía, se han retirado siete toneladas de basura y distribuido 18 pipas de agua.

De igual forma, se han brindado dos atenciones médicas menores, sin ameritar traslado de emergencia.

La alcaldía llamó a la población para que continúe acatando las medidas de seguridad y cumplir con el reglamento de los panteones: no ingerir bebidas alcohólica ni estupefacientes, no introducir armas de cualquier tipo, no alterar el orden y respetar el horario establecido.



