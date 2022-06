Detienen a brigadistas de MC por colocar propaganda en Neza; partido denuncia censurara

Nezahualcóyotl, Méx.- Brigadistas de Movimiento Ciudadano que colocaban propaganda en el municipio fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal, denunció la dirigencia estatal de ese instituto político.



El líder mexiquense del partido naranja, Juan Zepeda, dijo que se trata de una clara intimidación por parte del ayuntamiento y del alcalde morenista, Adolfo Cerqueda, hacia el trabajo de Movimiento Ciudadano en el municipio y las denuncias que este ha hecho de los altos índices de violencia que presenta Neza.



El también senador de MC lamentó que el alcalde esté más preocupado por censurar a un partido que por atender los problemas de inseguridad en el municipio, pues mientras los índices de violencia se han disparado en un 40%, según las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública Nacional, los policías están ocupados en intimidar a los militantes de un instituto y en retirar su propaganda.

“Los brigadistas solo están haciendo su trabajo, no están irrumpiendo el orden; pero parece que al gobierno municipal le ocupa más detener militantes que están haciendo su trabajo que a los delincuentes. Lo más lamentable es que los policías solo reciben órdenes y las órdenes no están siendo para proteger a los ciudadanos, sino para satisfacer los gustos e intereses del alcalde: grabar videos de reguetón, tapar lo que no le conviene e intimidar militantes de otros partidos que no sea el de él”, acusó.



Juan Zepeda, quien fue alcalde de Neza en el periodo 2013-2015 cuando militaba en el PRD, sostuvo que mientras los delincuentes asaltan, extorsionan, violan, secuestran y violan, los policías, por órdenes de su presidente, como se ve en imágenes, retiran la propaganda de Movimiento Ciudadano, lo cual no es su labor, pues su función es cuidar la seguridad del municipio.



A unas horas de que fue colocada la propaganda, la cual indica las cifras oficiales de los altos índices de violencia en Neza, ésta ya había sido retirada casi en su totalidad por elementos de la Policía Municipal.

Respecto a que los policías municipales ejercen funciones que no les corresponden, los diputados locales emecistas, Martín Zepeda y Juanita Bonilla, recordaron que en días pasados los oficiales participaron en la grabación de un video de reguetón, para el cual, presuntamente, también se utilizaron vehículos oficiales; por lo que pedirán ante el Congreso Local y las autoridades correspondientes, se hagan las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades y en caso de violación a la ley, se emitan las sanciones correspondientes.



Ante los hechos, Movimiento Ciudadano responsabilizó al alcalde, Adolfo Cerqueda y a las autoridades municipales por cualquier acto de intimidación o agresión de que puedan ser objeto militantes y brigadistas del partido.

Responde ayuntamiento

El ayuntamiento informó que este lunes la Policía Municipal detuvo a una brigada que colocaba carteles en las calles de Ciudad Neza con información e imágenes falsas en materia de seguridad, en violación al Artículo 184 del Bando Municipal.

“Quiero hacer del conocimiento de la opinión pública que estas personas son militantes de Movimiento Ciudadano, como ya lo confirmaron sus dirigentes, entre ellos el senador, Juan Zepeda quien compitió en las pasadas elecciones municipales y perdió.

Como presidente municipal de Nezahualcóyotl lamentó que el partido político que encabeza estas acciones utilice recursos públicos en una campaña realizada para desinformar, pero que de trasfondo es una campaña de odio y discriminación”, dijo el alcalde morenista Adolfo Cerqueda.

“Señalo enfáticamente que los índices delictivos en Nezahualcóyotl no han ido al alza como señala MC, de acuerdo a cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública Nacional, en Neza los delitos de alto impacto han bajado 12% en nuestro municipio.

Además, nuestro municipio ha registrado una baja en homicidios dolosos, pues en 2015, durante la administración de Juan Zepeda, el municipio se encontraba en el lugar 78 a nivel nacional y en 2022 está en el lugar 136, es decir ha bajado más de 50 posiciones, logro que pocos municipios del país han alcanzado”, precisó.

Según el edil, en lo que va del año no se ha registrado un sólo secuestro en el territorio local, la cifra de feminicidios disminuyó 67%, mientras el robo a transporte ha bajado 38% y hay 25% menos robos a casa-habitación menos 25% al igual que en comercios.

“Las campañas de odio no son nuevas en nuestro municipio, las acciones de odio comenzaron desde la campaña que encabezamos para que Morena gobernara Nezahualcóyotl, utilizando señalamientos respecto a mi preferencia sexual”, comentó.

De acuerdo al munícipe, a las personas a las que se les detuvo se les encontró otro tipo de propaganda en hojas simples donde utilizan calificativos hacia él que denigran la dignidad humana.

“Lamentamos profundamente que esto vaya en contra de su campaña nacional como partido donde señalan ‘aquí se lucha este mes y todo el año por un país de derechos, donde las personas sean libres de amar y de ser’, expresó.

“Siempre he caminado con la frente en alto, a pesar de todos los actos de desprestigio que realizaron mis contrincantes. La ciudadanía ya no se deja engañar y más allá de tener interés sobre mi vida personal, está enfocada en los resultados de mi trabajo. Agradezco la confianza de la gente, sus muestras de cariño y respaldo”, mencionó.

Adolfo Cerqueda invitó a los partidos políticos de oposición “a tener una discusión pública a la altura, como debe ser y merece la sociedad, sin necesidad de sembrar odio y desinformación, ya que no abonan a la construcción de un mejor país, diverso, democrático y respetuoso”.

