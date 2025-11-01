Más Información

Policías de la Ciudad de México a un hombre que transportaba 360 huevos de tortuga dentro de las instalaciones del .

Un usuario del Sistema de Transporte Colectivo dio aviso a los policías asignados a la vigilancia de la estación , de la Línea 8, sobre un sujeto que llevaba cientos de huevos, al parecer de tortuga, en varias bolsas.

La tortuga es una especia bajo protección federal Foto: Especial.
La tortuga es una especia bajo protección federal Foto: Especial.

Los elementos de la Policía Bancaria e Industrial se acercaron al sospechoso y tras una revisión confirmaron la posesión de los blanquillos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana local informó que el detenido fue presentado ante un Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, ya que la tortuga es una especie animal bajo protección federal.

