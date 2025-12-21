Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos ciudadanos extranjeros, señalados como posibles responsables del delito de extorsión, en calles de la alcaldía Milpa Alta.

De acuerdo con la SSC, la detención se registró durante patrullajes de seguridad y vigilancia en la colonia Barrio Cruztitla, luego de que los oficiales fueran alertados por una mujer que solicitaba apoyo en los callejones Fray Pedro de Gante y Allende. En el lugar, los policías se entrevistaron con una mujer de 58 años de edad, quien señaló a dos hombres como las personas que le exigieron dinero en efectivo a cambio de no atentar contra su integridad física.

Objetos asegurados de los extorsionadores (21/12/2025). Foto: Especial

Al percatarse de la presencia policial, los sujetos intentaron huir a bordo de una motocicleta negra con verde; sin embargo, fueron interceptados de manera inmediata. Tras una revisión preventiva, conforme a los protocolos de actuación policial, los uniformados les aseguraron tres teléfonos celulares, 20 tarjetas de cartón con diferentes nombres y dinero en efectivo, mismo que la afectada reconoció como el monto que les había entregado.

Los detenidos, de 23 y 28 años de edad, quienes manifestaron ser ciudadanos colombianos, fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, junto con los objetos y el vehículo asegurados, para que se determine su situación jurídica.

Objetos que portaban los extorsionadores (21/12/2025). Foto: Especial

