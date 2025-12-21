Más Información

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos ciudadanos extranjeros, señalados como posibles responsables del delito de , en calles de la alcaldía Milpa Alta.

De acuerdo con la SSC, la detención se registró durante patrullajes de seguridad y vigilancia en la colonia Barrio Cruztitla, luego de que los oficiales fueran alertados por una mujer que solicitaba apoyo en los callejones Fray Pedro de Gante y Allende. En el lugar, los policías se entrevistaron con una mujer de 58 años de edad, quien señaló a dos hombres como las personas que le exigieron dinero en efectivo a cambio de no .

Objetos asegurados de los extorsionadores (21/12/2025). Foto: Especial
Al percatarse de la presencia policial, los sujetos intentaron huir a bordo de una motocicleta negra con verde; sin embargo, fueron interceptados de manera inmediata. Tras una revisión preventiva, conforme a los protocolos de actuación policial, los uniformados les aseguraron tres teléfonos celulares, 20 tarjetas de cartón con diferentes nombres y dinero en efectivo, mismo que la afectada reconoció como el monto que les había entregado.

Los detenidos, de 23 y 28 años de edad, quienes manifestaron ser ciudadanos colombianos, fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, junto con los objetos y el asegurados, para que se determine su situación jurídica.

Objetos que portaban los extorsionadores (21/12/2025). Foto: Especial
