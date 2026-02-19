María Luisa Neria se autodenomina como iztapalapense de origen, “desde la cuna”, y asegura que la alcaldía no sería lo que es sin la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, nombrada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y que ayer la demarcación recibió el certificado.

“Para mí es un honor ser de Iztapalapa y pertenecer a esta hermosa representación sólo por haber nacido aquí, y que no crean que apenas somos lo que somos por este reconocimiento, nosotros somos desde hace 182 años”, dice.

Así como ella, miles de iztapalapenses se pusieron de pie, gritaron y disfrutaron de la entrega del certificado, que indicaron es totalmente suyo, algunos lloraron por “todo lo que nos ha costado”.

“Este reconocimiento es también de aquellos que iniciaron con esto, de Pancho Villa cuando dicen que nos prestó nuestros caballos”, comenta Martín Ramírez, quien ha sido nazareno.