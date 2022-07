Descansa 5% del parque vehicular con Hoy No Circula

El director general de Calidad del Aire de la Ciudad de México, Sergio Zirath, dijo que con el Hoy No Circula, creado en 1990, se tenía el objetivo de que 20% del parque vehicular dejara de transitar, pero actualmente menos de 5% lo hace, por lo que han comenzado una revisión sobre la actualización o no del programa.

“El 20% era el objetivo inicial, pero el diagnóstico es que, de acuerdo con las condiciones actuales del parque vehicular matriculado en el Valle de México, más el que todos los días ingresa o vehículos matriculados en otra entidad, pero que en realidad están radicados aquí [en la CDMX], nuestro diagnóstico es que menos de 5% deja de circular”, explicó a EL UNIVERSAL.

Zirath Hernández comentó que es necesaria la revisión del Hoy No Circula, ya que los autos que tienen más de 16 años, es decir, los modelos 2006 pueden seguir obteniendo el holograma 0. No obstante, reconoció que hay vehículos de modelos recientes que no cumplen con la reducción de contaminantes, pero obtienen el permiso para circular diario.

En la Zona Metropolitana del Valle de México se mueven al día 5.1 millones de vehículos, pero 85% son quienes tiene hologramas 0 y 00, entre ellos modelos de hace 16 años.

“A los modelos 2006 se les sigue dando trato como si fueran los vehículos con mayor eficiencia y amigables al medio ambiente, pero en realidad es que estamos en 2022, tienen 16 años circulando, no quiere decir que sean sucios, pero no son los más limpios del Valle de México”.

La última actualización que se realizó al Hoy No Circula fue en 2014, y desde hace un par de años se ha vuelto a analizar por el Gobierno de la Ciudad de México, pero, para Sergio Zirath, es necesario que las autoridades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), del Estado de México, así como especialistas, también comiencen a evaluar modificaciones al programa para adecuarlo a la situación actual.

Respecto a la verificación de motocicletas, el funcionario recordó que se está elaborando una norma para regular las emisiones de unidades nuevas, pero a fabricantes y armadoras.

Por otro lado, el director de Calidad del Aire explicó que es necesario atender 25 sectores específicos, ya que son los que generan 70% más de contaminantes; por ejemplo, los rellenos sanitarios, el transporte de carga pesado, transporte de carga ligera, la industria del papel, y la de aguas residuales no tratadas.

Así como el tema de motocicletas, este último se está realizando una norma con las autoridades federales para vigilar sus contaminantes; quema al cielo abierto, maquinaria agrícola y de construcción.

Agregó que con el Programa para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) 2021-2030 se busca reducir emisiones de vehículos a diesel y a gasolina, así como impulsar aún más el transporte público de pasajeros, además de reducir emisiones de otros sectores, incluidas las emisiones de fuentes dispersas.