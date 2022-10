Denuncian secuestros exprés en transporte

Naucalpan, Méx.— “¡A ti te toca lo sabroso!”, amenazaron ladrones a una joven en un secuestro exprés, en el que desviaron la ruta de una camioneta de transporte público para ir asaltando uno a uno a los pasajeros y despojarlos de dinero, celulares y bolsas.

Vecinos de Río Hondo denunciaron que siguen siendo víctimas de asaltos violentos y de secuestros exprés, y “nos van a tirar a zonas alejadas”.

En la Ruta 3 de Naucalpan, en Río Hondo, usuarios han sufrido estos asaltos, que no es el “tradicional” robo que dura apenas 40 segundos, donde los ladrones actúan de forma rápida y huyen; en estos plagios exprés los delincuentes se llevan a todos los pasajeros, donde las mujeres jóvenes son las más vulnerables, pues además sufren agresiones sexuales y amenaza previa de “¡A ti te toca lo sabroso!”, relató una usuaria en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Nos obligan a agachar la cabeza y, pese a ser momentos terribles, no pudimos denunciar, porque llegando al Ministerio Público se burlan de uno, te dicen que no te pasó nada, que no trae uno ni un rasguño: ‘¿Te violaron?, ¿ah, no?’”, entonces para ellos no hay delito, denunció una joven víctima de secuestro exprés.

Robos a pasajeros se elevan 11%

En la estadística delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de este año, en el Estado de México no hay un sólo registro de secuestro exprés; no obstante, hay 5 mil 271 denuncias de robos en transporte público colectivo, más de 90% de ellos con violencia. Los asaltos al transporte público en el último año se han elevado 11%, toda vez que de enero a septiembre de 2021 se registraron 4 mil 745 y este año 5 mil 271.