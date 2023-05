Familiares de las víctimas del Colegio Rébsamen señalaron que el memorial en la Alameda del Sur, entregado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum en una ceremonia de disculpa pública quedó olvidado, pues la fuente sólo fue preparada para la ceremonia, hay problemas con el contrato de luz y se encuentra acordonado.

Mónica Ortega, una de las madres que estuvo presente cuando el Gobierno de la Ciudad entregó el memorial, dijo que argumentaron que el agua no se ha suministrado por la sequía. Indicó que se ha gestionado, desde el 12 de abril, que el espacio tenga actividad con la fuente funcionando y hasta la fecha no se ha resuelto.

Las autoridades señalaron que hay problemas con el contrato con CFE, por lo que se desconectó la energía provisionalmente. Además, indicaron que sería otra área la que haría la conexión definitiva, misma que, hasta el sábado, no se había realizado.

“El memorial lo tienen sin funcionar, sólo lo dejaron listo para la entrega y la disculpa pública, funcionó unos días y ha estado cerrado”, acusó Mónica Ortiz.

“Tuvimos un problema con el contrato de CFE, ya se resolvió, ya solicité el suministro de agua. Por la sequía que hay en este momento no me han podido enviar el agua, estoy en espera de que me den fecha de suministro”, le contestaron a Mónica Ortiz, una de las víctimas indirectas que gestionó el espacio y su cuidado.