Delincuentes "ocasionales” aprovechan las vacaciones para vandalizar y robar en escuelas de la CDMX

Durante este periodo vacacional, cuando los planteles educativos estuvieron cerrados, planteles escolares desde kínder, primaria y secundaria fueron vandalizadas y robadas por la delincuencia; aunque las cosas que se roban no tienen mucho valor en el mercado negro, la afectación es importante pues se llevan desde proyectores, pantallas, tuberías de agua y equipo que los estudiantes ocupan en su aprendizaje diario.

De acuerdo con las denuncias recibidas por la Fiscalía Capitalina durante este periodo vacacional, las escuelas más afectadas se encuentran en las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta, Cuauhtémoc y Benito Juárez.



De igual manera, se descarta que los responsables sean integrantes de una banda organizada que se dedica a este delito, más bien todo apunta a “delincuentes ocasionales” que saben de la escasa vigilancia en las escuelas y aprovechan para ingresar a ellas.



Delincuentes ocasionales

Incluso, según los directivos de los planteles afectados el robo en ocasiones no es superior a los 500 o mil pesos, pues en eso rematan pantallas, instrumentos de laboratorios y otros artículos obsoletos como pizarrones y material de oficina, sin embargo el recuperarlos afecta a miles de estudiantes y a propio plantel, pues los niños se quedan sin agua, en el equipo para trabajar y el reponer estas pérdidas, tardan hasta seis meses.



“Mira, si se roban el cobre, una pantalla, un aparato de música, un proyector o una computadora que la verdad no tienen ningún valor porque todo lo que tenemos es obsoleto, lo que no toman en cuenta es la afectación, nadie nos va a reponer una compu, nosotros tenemos que pagar y arreglar las tuberías”.

“Y todo ese tiempo los niños se quedan sin agua, sin baños y sin luz porque hasta esos cables se roban. Por eso, siguen los robos y eso no lo toman en cuenta las autoridades que la afectación es mayor a la comunidad estudiantil, estamos hablando que roban escuelas públicas donde apenas tenemos cosas, las cosas esenciales solo para enseñarles y ya, pero nada de valor”, comentó Abelardo Orozco, presidente de la Secundaria 132 en Iztapalapa.





En este lapso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) logró la detención de cuatro personas -que en hechos diferentes- fueron sorprendidos robando y alejándose de planteles educativos, de estos tres quedaron en libertad pues al momento en que llegaron a un juez, éste consideró el monto “mínimo” y al momento en que se devolvieron las cosas robadas de las escuelas, no hubo delito que perseguir; la otra persona debido a que ya tenía antecedentes penales permaneció en prisión, pero no por atracar una escuela.



A unos días que las clases reinicien, la cifra se mantiene baja pues los padres de familia han solicitado patrullajes y rondines en las escuelas. Mientras que maestros y personal administrativo, desde el lunes pasado ya están en las escuelas tratando de ordenar todo para el próximo lunes.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

rdmd