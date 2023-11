La pandemia de Covid-19, la Guerra de Ucrania y Rusia, y la complejidad del proyecto, entre los motivos de que la modernización de la línea 1 del Metro tenga un atraso de 241 días, informó el director del Metro, Guillermo Calderón, lo que llevó a que se imputara una penalización de casi 400 millones de pesos al consorcio chino CRRC Zhuzhou Locomotive misma que no cobró por la tardanza.

Señaló que por las obras realizadas, el Metro debía pagar al consorcio 598 millones de pesos, sin embargo, por los retrasos sólo ha destinado 237 millones de pesos, lo que ha llevado a que CRRC Zhuzhou Locomotive dejará de percibir por parte del STC, 390 millones de pesos.

“En total en este periodo de ejecución del proyecto la empresa tenía que haber facturado al Metro, cobrado al Metro, del orden de 590 millones de pesos, sólo por estos retrasos se le ha pagado 237 millones de pesos, entonces ahí tiene ya la empresa un cargo indirecto de 398 millones de pesos”, expuso.

¨Es una pérdida para la empresa. No entró a funcionar, no entró en servicio, no cumplió con las entregas pactadas, no se le paga lo que había programado que debería de ingresar. Es una penalización indirecta y directa por lo que dejarán de cobrar¨.

En su comparecencia ante legisladores del Congreso de la Ciudad de México, en el marco de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, el director del Sistema de Transporte Colectivo puntualizó que la fase 1 del Metro, tuvo que haberse finalizado en marzo pasado, por lo que hay un retraso de 241 días.

Aseguró que entre los motivos se debe a que el consorcio chino, CRRC Zhuzhou Locomotive encargado de las obras, tuvo dificultad para obtener las refacciones o materiales que se requieren para la modernización y que provienen de Europa y Asia.

Calderón sostuvo que serán 241 días de penalización, por varios aspectos. Explicó que por ejemplo se presentó un retraso de más de 100 días por la falta de aparatos de vías, ¨eso retrasó la instalación de la vía¨, destacó.

También detalló que se retrasaron en la llegada de componentes eléctricos, tableros, ¨hay varios documentados y por lo cuales se va a penalizar¨.

¨Por supuesto, influyó en ese retraso el entorno, la complejidad, y el desempeño mismo de la empresa, por lo cual se le va a penalizar, que hubo guerra en Ucrania y crisis de transporte marítimo, con la pena, pero ellos tenían un compromiso contractual con nosotros y hay reglas claras¨, remarcó.

Agregó que se está evaluando el monto de penalización y a la fecha se han efectuado cuatro convenios modificatorios con el consorcio chino

"Habrá una penalización formal y se tenía que esperar para manifestarlo, imputado 241 días de retraso de obra civil, de modernización de trenes y presentación de nuevos trenes, todo eso hay procedimiento clarísimo de cuándo se debe penalizar. La empresa tiene derecho a cuestionar, justificar y ese proceso ya hemos iniciado, a partir de la apertura 1. Habrá penalización, sin duda¨, concluyó.