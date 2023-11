El alcalde con licencia de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, renunció de forma irrevocable al PRI tras la designación de Santiago Taboada como precandidato único de la coalición Va por la CDMX. En conferencia de prensa, arremetió contra el panista y el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno.

Lamentó que se haya llegado a un acuerdo cupular para designar como precandidato a una persona vinculada al crimen.

“A los demás partidos (PAN y PRD) les digo que no entiendo cómo se prestaron, teniendo un candidato triunfador, en una negociación en donde impulsarán a alguien que tiene vínculos con el crimen, que tiene imputaciones y que lamentable hoy sabemos que ya aquellos que han sido detenidos han reconocido su culpabilidad en la construcción de inmuebles irregulares”, señaló.

Al filo de la medianoche de este viernes, las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD emitieron un comunicado en el que informaron que el precandidato único de la coalición sería Santiago Taboada, luego de recibir el respaldo de la totalidad de los integrantes del órgano de gobierno.

A través de su cuenta de X, el edil con licencia de Benito Juárez agradeció la designación y aseguró que en unidad con las tres fuerzas políticas ganará las próximas elecciones.

Ayer, luego de la designación de Taboada como precandidato único del Frente, Adrián Rubalcava, quien también se había registrado como aspirante a la Jefatura de Gobierno, acusó al líder nacional del PRI de no tener palabra.

“Lamento muchísimo tu decisión de tratarme de la manera como me trataste, el mandarme un mensaje de Whatsapp no merece el respeto que hoy te tiene como diputado, porque no se te olvide que cuando querías ser diputado por la Ciudad de México me pediste a mí y a la actual dirigencia de la Ciudad, que con mis votos, que yo genero en los procesos electorales, te ayudáramos. Hoy tienes ese fuero, ese cargo, gracias a los actores políticos de la Ciudad y, en especial, como tú lo sabes, el que más aporta para el partido en la Ciudad se llama Adrián Rubalcava… espero que la negociación que hiciste la disfrutes”, expresó.

Regresará a Cuajimalpa

El edil con licencia de Cuajimalpa comentó que le habían ofrecido una senaduría como “premio de consolación”, pero que habló con Alejandro Moreno para reclamarle la designación de Taboada y que esta llamada subió de tono, por lo que optó por abandonar al partido. Añadió que la próxima semana anunciará su nuevo destino político y no le cerró la puerta a ningún partido.

Subrayó que sólo pedía un proceso democrático, en donde se le permitiera ser medido, pero esta designación fue una falta de respeto y compromiso, pues las dirigencias del PRI le señalaban que iba bien en las encuestas y que no se bajara de la contienda.

Rubalcava señaló que Alejando Moreno le reveló que la virtual candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, estaba “metiendo las manos” en el proceso de la Ciudad de México, pero al hablar por teléfono con ella lo negó.

El ahora expriista dijo que este miércoles regresa a la alcaldía e insistió en que fue usado por Alito Moreno. “Somos muchos priistas que nos sentimos usados. En próximas fechas verás cómo muchos priistas de la Ciudad sienten que lo que hiciste (Alejandro) no se vale”.

Por último, le deseó mucho éxito a sus compañeros alcaldes del Frente, pues son sus amigos, aunque les pidió tener cuidado. “Espero que esta fractura que yo provoco no les afecte a ellos, que sigan gobernando con honestidad, tengan cuidado, si se lo hicieron al actor más importante del PRI en la Ciudad, que no se la hagan a ellos, que no crean en las promesas de falsos dirigentes que sólo buscan su interés personal”.

Este mensaje lo ofreció Rubalcava en un hotel de la alcaldía Cuauhtémoc, hasta donde llegó Sandra Cuevas a mostrarle su apoyo.