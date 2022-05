Defienden ediles de Morena plan de seguridad

Los alcaldes de Morena en Iztapalapa, Iztacalco y Gustavo A. Madero defendieron su estrategia de seguridad e incluso Clara Brugada aseguró que la demarcación que encabeza es más segura que algunas de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX) como Benito Juárez.

Al comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México, Brugada Molina afirmó que en el tema de seguridad no se pueden comparar peras con manzanas, pues no se puede decir que su alcaldía es la más insegura por la cifra de delitos que se cometen.

Explicó que la incidencia delictiva se tiene que medir por la tasa que existe por cada 100 mil habitantes, en donde Iztapalapa ocupa el séptimo lugar, superando en seguridad a Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

De igual forma, destacó que dentro de las 20 colonias más peligrosas de la ciudad únicamente hay dos de Iztapalapa.

“Iztapalapa está en el séptimo lugar, no es la alcaldía con mayor incidencia… entonces, cuando me hablan de blindaje como un modelo, digo: ¿cómo voy a seguir un modelo que está más inseguro de lo que estamos haciendo en Iztapalapa? Estos no son mis números, son números de la fiscalía”, expuso.

En tanto, el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, comentó que su gobierno destina 420 millones de pesos anuales al tema de seguridad, por lo que se han adquirido más patrullas.

Asimismo, precisó que hay una coordinación muy estrecha con la Jefa de Gobierno para atender este tema y aseguró que la mayor cantidad de delitos se concentran en zonas limítrofes con el Estado de México.

Sobre el tema de los feminicidios, apuntó que los criminales no eligen la GAM para cometerlos por su ubicación geográfica, sino que es una cuestión de educación y cultura patriarcal donde impera la supremacía del hombre.

El edil de Iztacalco, Armando Quintero, comentó que se han implementado estrategias para la atención de denuncias, además de operativos en transporte público, y resaltó el incremento de elementos, patrullas y estímulos a la fuerza policial, así como la realización del Segundo Congreso de Seguridad Pública.