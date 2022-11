"Debía pedir una disculpa"; madre de víctima reclama que fiscal de Edomex no cumplió con el compromiso pactado

Toluca, Méx.- Las familiares de Nadia Muciño Márquez, Julia Sosa Conde, Diana Velázquez Florencio, y Daniela Sánchez Curiel acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para reclamar que el titular José Luis Cervantes Martínez no cumplió con el compromiso pactado de ofrecer una disculpa pública para las familias de estas cuatro víctimas de feminicidio y previa desaparición en la entidad, por la ineficacia de la institución durante la investigación de dichas muertes.

Las familiares y la representante de Amnistía Internacional llegaron a las instalaciones en Toluca, donde "simplemente nos informaron que no lo haría, sin mayor explicación", lamentó Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Acompañados por activistas y organizaciones de defensa de familiares de víctimas de feminicidio, Olivares Ferreto señaló que la negativa es una muestra más del desinterés por parte de la autoridad para con las familias que han pasado décadas esperando la justicia.

"Son Miles las familias de víctimas de feminicidios y es responsabilidad de la Fiscalía realizar esos actos y ni debería contrapuntear a las familias. Las familias de Nadia, Julia, Diana y Daniela no merecen estos actos de violencia como el que enfrentamos este día y consideramos que la institución debe asumir las consecuencias de no planificar adecuadamente los actos de disculpa que pactó" señaló.

También lee: Dedican minuto de aplausos a la perrita rescatista Frida en el Congreso CDMX

Frente al edificio de la FGJEM las madres de las cuatro víctimas y activistas colocaron fotografías de las jóvenes asesinadas y pintaron frases demandando justicia, Laura Curiel, mamá de Daniela desaparecida en Tlalnepantla en el 2015, dijo que su hija es una mujer, una persona, no solo una cifra y nunca fue buscada, "al día de hoy corroboró que al Estado no le interesa Daniela, ni ninguna otra mujer desaparecida o asesinada".

María Antonia Márquez, mamá de Alejandra, víctima de feminicidio en el 2004, dijo que su caso fue presentado ante la CIDH, en dónde la propia Fiscalía aceptó no haber investigado y haber violado sus derechos, "ahora el Fiscal debía pedir una disculpa, que baje y diga por qué se excusa, no es posible que tras tantas violaciones sigamos en la misma. Exijo que baje, dé la cara y diga por qué, ya que aceptó su incapacidad de proporcionar justicia, ahora no se quiere disculpar", expresó.

En tanto, Lidia Lorenzo Guerrero, mamá de Diana, señaló que de nueva cuenta fue socavada la dignidad de su hija, tras muchas violaciones graves en contra de la víctima y su familia para llegar a la justicia, lamentó enfrentar otra más.

"Es preocupante cómo nos siguen tratando, más de cinco años caminando porque el Estado le falló a Diana, las instituciones, los fiscales, los MP. A mi hija la dejaron tirada como basura, piensan que me voy a callar y quedarme sin hacer nada sin exigir justicia, pero no es así", agregó.

También lee: Lo que sabemos del caso de Carlos Antonio, niño asesinado a golpes en Chimalhuacán

Tras varias horas de protesta, las recibió el Fiscal General, la institución informó que el acto solemne, que tendría lugar este día en la sede de esta Fiscalía, será llevado a cabo posteriormente con objeto de sumar la mayor representatividad posible de víctimas y víctimas indirectas y muy destacadamente aquellas que son motivo del acto en cita.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México procurará las mejores condiciones para que los actos solemnes en respuesta a estas causas, se lleven a cabo en un ambiente de inclusión y respeto para todas y todos.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

asgs