“Deben dejar malditos individualismos y excesos de confianza”: presidente del PAN CDMX

El presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde, aseguró que Morena en la capital del país está políticamente herido, pero para vencerlos en 2024, dijo, deben dejar los “malditos” individualismos y excesos de confianza.

Durante su mensaje inaugural de la XXX Asamblea Regional, que se realiza en la expo Reforma, el líder del panismo aseguró que con crítica y propuesta correrán a Morena de su bastión en las próximas elecciones, y que están donde querían estar: en un escenario competitivo para ganar la Jefatura de Gobierno.

Sin embargo, aseguró que los dos peores errores que podrían cometer ante esta nueva realidad es estar divididos y tener exceso de confianza.

“La maldita división: propiciemos siempre la unidad, comprendamos que hoy nada ni nadie está por encima del proyecto. Volteen a verse entre todas y todos: hoy somos el equipo que puede hacer historia. Por tanto, el primer error fatal, permítanme llamarlo así, es minar nuestra unidad con egos, revanchismos, conspiraciones, traiciones e individualismo”, comentó.

Y añadió: “Y el segundo, el exceso de confianza. No podemos ni debemos confiarnos. No les hagamos el favor. No cometamos el desacierto de esperar o de dejar pasar el tiempo para ver qué haremos. Por eso no perdamos el tiempo para salir y contrastar; no perdamos el tiempo, para ganar debemos hacerlo todo bien: gobernar, legislar y contrastar. Cada uno con su rol bien definido, eso es fundamental a un sistema”.

Ante la presencia de alcaldes, diputados locales, federales, concejales y militantes, Andrés Atayde destacó que si quiere seguir creciendo en la Ciudad necesitan cuidar tres factores: la alianza, comunicar el contraste y repensar la ciudad.

En este sentido, subrayó que deben mostrar un PAN humanista y popular, no así populista.

“¿Aspiramos a gobernar para todas y para todos o solamente para quienes nos hacen sentir cómodos, qué trato recibirá de un gobierno panista quien para sostener a su familia trabaja en la vía pública, o quien decidió tener una relación homosexual, a quiénes han decidido ver en sus animales domésticos a su familia, a los empresarios que buscan invertir, pero optan por hacerlo en otros estados, tendremos la capacidad de propiciar una ciudad con mayor accesibilidad a la vivienda para nuestros jóvenes, seremos por fin una ciudad sede de la economía de las ideas, simplificaremos los trámites administrativos?”, cuestionó.

Por último, dijo que cada día es más claro que la gente ya ve con resentimiento a Morena, pero eso no debe ser razón suficiente para esperar que voten por el PAN, pues una nueva Ciudad, apuntó, necesita votos de ilusión, no de rencor.

Pidió observar dos temas que han medido en 3 años y medio y que forman parte de la brújula de la capital: entender que la Ciudad es profundamente desigual y equilibrar el poder público.

“Debemos sumar, soñar, imaginar, repensar y trabajar porque en nosotros está construir y tener una ciudad más digna para todas y para todos, porque comprendemos el deber histórico que tenemos”, concluyó.

