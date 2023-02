De 90 a 100 mil asistentes en marcha por el INE es una cifra matemática, no política: Sheinbaum

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la cifra que dio ayer la administración capitalina de asistentes a la concentración en el Zócalo fue matemática y no política.

La subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que 90 mil personas estuvieron en la Plaza de la Constitución, aunque los organizadores a este mitin en contra del Plan B señalaron habían sido 500 mil.

Al respecto, Claudia Sheinbaum, detalló que hay una fórmula para calcular los asistentes y que cada quien puede manejar las cifras que deseé.

Lee también Restablecen circulación en terminal 1 del AICM; autoridades ayudan a pasajeros a llegar

“Sobre las cifras: ¿cómo se calculan? Metros cuadrados del Zócalo, cuántas personas por metro cuadrado. Ayer hasta la tarde vi que la Subsecretaría de Tránsito y el C5 estimaron entre 90 mil y 100 mil personas, que fue la cifra que se dio, no es una cifra política, sino es una cifra acorde a como se hacen los cálculos matemáticos de cuantas personas por el espacio, y bueno, cada quien puede manejar las cifras que puenteé, esta fue la cifra que se dio a partir de este cálculo”, expuso.



Concentración no representa crecimiento de la oposición, dice Sheinbaum

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, precisó que la concentración de ayer en el Zócalo no representa un crecimiento de la oposición en la Ciudad o en el país.

Asimismo, sostuvo que esta movilización dejó en claro que en la Ciudad se puede manifestar cualquier persona y que vivimos en un país democrático, “lo que siempre es bueno”.

No obstante, criticó la falta de conocimiento de los asistentes sobre lo que significa el Plan B, y que personajes como el expresidente Felipe Calderón se atrevan a hablar de democracia.

“Esta es una Ciudad y un país democrático, no todos vamos a estar de acuerdo siempre y la gente tiene que decidir en el momento de una elección, y en este caso sencillamente no considero que esta manifestación del Zócalo represente un crecimiento de la oposición, se manifiestan”, dijo.

Y añadió: “Hay que ver quién convocó quiénes son los que dicen defender la democracia, yo no los vi hablar del fraude electoral de 2006… porque en el 2006 hubo un fraude electoral. Hubo quienes convocaron a la marcha como (Felipe) Calderón quien llegó ‘haiga sido como haiga sido’ y que estaba convocando a una marcha por la democracia, o sea, cómo Calderón convoca a una marcha por la democracia cuando fue él el beneficiario del fraude electoral de 2006”.

Por lo anterior, dijo, es importante que se conozca la historia y la propuesta del Plan B, “pero finalmente hay opiniones diversas en nuestro país y eso habla de un régimen democrático, que se manifiestan y que es importante la discusión”.

El presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), Germán González, destacó que este tipo de movilizaciones siempre favorecen al sector.

“Sí, no fue bien. Cada vez que hay un evento importante en la Ciudad, desde un concierto o semana del arte, los restaurantes nos beneficiamos mucho al igual que los hoteles y taxistas. Esta Ciudad ofrece muchísimas cosas y entre más podamos promoverla para que siga habiendo este tipo de eventos, pues todos nos beneficiamos y sin duda los restauranteros cuando hay eventos, nos va bien”, destacó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

axl