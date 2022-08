"Daño del Cártel Inmobiliario fue profundo y costará resarcirlo", señala Luisa María Alcalde

La secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, Luisa María Alcalde, también se sumó a las críticas contra el llamado Cártel Inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez.

Durante su mensaje, al participar en la inauguración de "Infonavit en tu alcaldía", indicó que el daño que hizo este Cártel Inmobiliario fue profundo y tardará años en resarcirse.

“El daño que causaron los gobiernos capturados por el Cártel Inmobiliario fue profundo y costará resarcirlo, no solo otorgaron permisos de construcción, más pisos donde no se podía, no solo pusieron sus intereses de lucro por encima del ordenamiento territorial, para no ir más lejos, hicieron negocio sucio, y como lo conocemos aquí, hasta con los fondos de vivienda para los damnificados del sismo de 2017”, indicó.

En este sentido, precisó que el encarecimiento, regulación y especulación de la vivienda no es exclusivo de la Ciudad de México, sino que también afecta otras ciudades del país, por eso, dijo, la importancia de ir avanzando.

“Qué ha hecho el Infonavit: ya no mandan los cárteles inmobiliarios, ahí dirigían la política de vivienda, hay una verdadera independencia y tienen un sentido social, por eso nos interesa acompañar al Infonavit”, destacó la funcionaria federal.



